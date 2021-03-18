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توك شو

نيرمين الفقى ترقص على أغنية حلوة يابلدي.. فيديو

الخميس 18/مارس/2021 - 11:43 م
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
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البهي عمرو

تألقت النجمة نيرمين الفقي، بالرقص على أغنية حلوة يابلدى، وفى الغناء وتفاعل الجمهور معها.

قالت النجمة نيرمين الفقي، إنها من الصغر تعتمد على نفسها، موضحة "انها تحتاج لـ شخص يتحمل معها المسئولية، خاصة بعد وفاة والدتها".

وأضافت نيرمين خلال حوارها، مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، أنها تحتاج لونس فى الحياة، وزوج تتسند عليه.

ولفتت أنها تحتاج لشخص يحبها، لآن الشكل غير دائم، والجسم غير دائم.

ودخلت نيرمين فى حالة ضحك شديد، وردت منى الشاذلي: "بعد الحلقة هيكون فيه خطاب كتير يا نيرمين، فيه ناس كتير عايزه تشيل".

وعادت نيرمين وقالت : "عايزه ارتاح، واحتاج لإشارة من العقل لـ القلب، وأكدت أنها لا تنظر لـ الأموال".

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