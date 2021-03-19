خبير تكنولوجيا رقمية: يوجد مستريح في البيتكوين

قال الدكتور محمد الجندى خبير التكنولوجيا الرقمية، إن سبب ارتفاع سعر البيتكوين، هو "ايلون ماسك"، فهذه العملة ليست افتراضية، ولكن الأدق، "عملة مشفرة"، بدأت في 2008، وهناك 2000 عملة مشفرة بخلافها، ولا أحد يعرف من اخترعها.





وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة مع إبراهيم عيسى"، على القاهرة والناس أن أول عملة صدرت لم تكن تساوى أى شيء، والضامن لهذه العملة هو المعادلة الرياضية التى اخترعها صاحب بيتكوين.





وتابع، أن العملة تصنع بطريقتين، إما الشراء، أو تصنيعها من خلال المعادلة الرياضية، وهناك مستريح فى البيتكوين.