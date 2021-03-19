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منوعات

بسبب ولعه بالشهرة .. شاب ينشر صورا غير لائقة لزوجته

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:31 ص
صدى البلد
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مريم صليب
اصبح عالم وسائل التواصل الإجتماعي مخيف للغاية، فإن بعض الرواد أصبحوا يبحثون عن الشهرة والمال، دون النظر إلى اي شئ آخر قد يضر بسمعة الشخص الذي يتم تصويره . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن سيدة اكتشفت بالصدفة ان زوجها قام بإلتقاط مقطع فيديو لها أثناء ولادة طفلهما الثالث، و نشر المقطع عبر حسابه بوسائل التواصل الإجتماعية  لجذب عدد كبير من المشاهدات . 

فوجئت السيدة بمقطع الفيديو التي ظهرت فيه بشكل غير واضح بشكل كبير في غرفة العمليات، و نال الفيديو نسبة مشاهدة عالية من المواطين بلغت 715 ألف مشاهدة . 

شعرت الزوجة بصدمة شديدة بسبب استغلال زوجها لها و استغلال ألمها في العمليات لجذب المشاهدين و جني الأرباح منها عبر وسائل التواصل الإجتماعي . 

علقت الزوجة انها شعرت بإزعاج شديد تجاه زوجها الذي استغلها في الاستفادة السوشيال ميديا  بدون علمها ، و انه فكر في الاساس في تصويرها و المتاجرة بها . 
بسبب ولعه بالشهرة .. شاب ينشر صورا غير لائقة لزوجته
بسبب ولعه بالشهرة .. شاب ينشر صورا غير لائقة لزوجته
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