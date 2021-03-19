بسبب ولعه بالشهرة .. شاب ينشر صورا غير لائقة لزوجته

اصبح عالم وسائل التواصل الإجتماعي مخيف للغاية، فإن بعض الرواد أصبحوا يبحثون عن الشهرة والمال، دون النظر إلى اي شئ آخر قد يضر بسمعة الشخص الذي يتم تصويره .





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن سيدة اكتشفت بالصدفة ان زوجها قام بإلتقاط مقطع فيديو لها أثناء ولادة طفلهما الثالث، و نشر المقطع عبر حسابه بوسائل التواصل الإجتماعية لجذب عدد كبير من المشاهدات .





فوجئت السيدة بمقطع الفيديو التي ظهرت فيه بشكل غير واضح بشكل كبير في غرفة العمليات، و نال الفيديو نسبة مشاهدة عالية من المواطين بلغت 715 ألف مشاهدة .





شعرت الزوجة بصدمة شديدة بسبب استغلال زوجها لها و استغلال ألمها في العمليات لجذب المشاهدين و جني الأرباح منها عبر وسائل التواصل الإجتماعي .





علقت الزوجة انها شعرت بإزعاج شديد تجاه زوجها الذي استغلها في الاستفادة السوشيال ميديا بدون علمها ، و انه فكر في الاساس في تصويرها و المتاجرة بها .