ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 - 3 - 2021 والقنوات الناقلة

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:02 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
تنطلق اليوم، الجمعة، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوري الانجليزي والدوري الاسباني 

ويستعرض " صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

فولهام X ليدز يونايتد– الساعة 10:00 مساء

مباريات مباريات الدوري الإسباني 

ريال بيتيس X  ليفانتي– الساعة 10:00 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بارما X جنوي– الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

أرمينيا بيليفيلد X لايبزيج– الساعة 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 

سانت إيتيانX موناكو– الساعة 10:00 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي
جالاتا سرايX تشايكور ريزا سبور– الساعة 6:00 مساء
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نهائي مونديال اليد.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 31-1-2021 والقنوات الناقلة

أبرزها كأس مصر والكونفدرالية.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 -2 - 2021 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15-12-2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 20 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم السبت 27 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

كارتيرون يطلب عودة رزاق سيسيه ومحمد أوناجم لـ الزمالك

الأرصاد: منخفض جوي لمدة 4 أيام

ثلاثي الزمالك يعتذر لباتشيكو عقب رحيله عن الزمالك

كارتيرون يوضح حقيقة تصريحاته بشأن رغبة مسئولي التعاون في رحيله

زيادة 13%.. التأمينات الاجتماعية تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات وتكشف موعد الصرف

مسلسل الملك أحمس مستمر في السباق الرمضاني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار هيونداي النترا HD موديل 2021 .. بعد آخر تحديث

تويوتا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها .. AYGO X موديل 2021

أم تترك ابنتها تموت جوعا للهروب مع عشيقها.. وصدمة بعد اكتشاف هويتها