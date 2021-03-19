مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 - 3 - 2021 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الجمعة، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوري الانجليزي والدوري الاسباني





ويستعرض " صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة: