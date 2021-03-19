مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 - 3 - 2021 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الجمعة، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوري الانجليزي والدوري الاسباني
ويستعرض " صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
فولهام X ليدز يونايتد– الساعة 10:00 مساء
مباريات مباريات الدوري الإسباني
ريال بيتيس X ليفانتي– الساعة 10:00 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
بارما X جنوي– الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
أرمينيا بيليفيلد X لايبزيج– الساعة 9:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
سانت إيتيانX موناكو– الساعة 10:00 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
جالاتا سرايX تشايكور ريزا سبور– الساعة 6:00 مساء