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أخبار العالم

لبنان.. وزير التعليم يطالب بتلقيح الطلبة لإجراء الامتحانات

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:58 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أمينة الدسوقي

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طارق المجذوب، مع بعثة البنك الدولي برئاسة ساروج كومار جاه، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق.

ووفقًا لليبانون ديبايت تناول البحث متابعة المشاريع التربوية المشتركة، انطلاقا من تأكيد البنك الدولي سعيه لتكون التربية في رأس أولويات المشاريع التي يعمل على دعمها وتطويرها مع لبنان.

وشدد المجذوب على "ضرورة حصول العائلة التربوية على اللقاح، من أجل تحصينها وتمكين التلامذة من العودة الآمنة إلى التعليم المدمج وإجراء الإمتحانات الرسمية".

من جهته، أكد جاه، أن "البنك الدولي وفريق عمله في بيروت يعملون مع الجهات المعنية، لتوفير اللقاح الجيد للعائلة التربوية، لتتمكن من متابعة رسالتها، وذلك من ضمن مساعيه لإعادة التربية إلى الأولوية في لبنان"، مشيرا إلى "متابعة العمل مع الوزارة والمركز التربوي، لتنفيذ اتفاقية القرض والهبة المخصصة للتربية".

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