وزيرا الإسكان والإنتاج الحربى يبحثان إجراءات الشراء الموحد وتصنيع مستلزمات تطوير الريف

رئيس الوزراء: وزارة الإسكان والهيئة الهندسية يتوليان تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير القرى المصرية.. وحصر قائمة بشركات المقاولات المحلية في كل محافظة للاستفادة بها في المشروع