محافظ أسيوط يتفقد قافلة الصحة المجانية بوحدة طب الأسرة بعرب مطير

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه اللواء يسري عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية فعاليات القافلة الطبية المجانية الشاملة بمقر وحدة طب الأسرة بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح ضمن القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.





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رافقه خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمية بأسيوط وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح والعديد من مسئولي الصحة والمركز.

حبث تفقد المحافظ ومرافقوه عيادات القافلة الطبية التي تقوم بالكشف المجاني على المواطنين في التخصصات المختلفة ومنها النساء والتوليد والباطنة والأطفال والأنف والأذن والحنجرة والصدر والجلدية والأسنان بالإضافة إلى عمل التحاليل اللازمة والأشعة مع تقديم وصرف العلاج للحالات بالمجان من صيدلية القافلة علي أن يتم تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلي عمليات جراحية إلي المستشفيات وعلاجها على نفقة الدولة بالإضافة إن القافلة تضم مسؤولي التثقيف الصحي والتوعية الصحية في كافة المجالات بهدف الوصول للمواطن ومنحه التوعية اللازمة مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كما خضع المحافظ للكشف الطبي لقياس الضغط والسكر وتابع إجراءات الكشف على المواطنين.











