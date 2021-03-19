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حوادث

ضبط لصوص سرقوا كابلات ومواسير غاز في مدينة نصر

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:59 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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كتب محمد صبري
نجح ضباط المباحث بالقاهرة فى كشف ملابسات واقعة سرقة عدد من الكابلات والأسلاك الكهربائية من أحد مواقع البناء بمدينة نصر ، وضبط مرتكبى الواقعة.

وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بفحص تجار الخردة ومخازن الخردوات بدائرة القسم تمكنت من ضبط صاحب مخزن خردوات ، وعاطل "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما داخل مخزن ملك أحدهما وعثر بحوزتهما على عدد 6 مواسير كبيرة الحجم "خاصة بتوصيل الغاز الطبيعى" - كمية من الكابلات والأسلاك الكهربائية"مجهولين المصدر".

 وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات أقرا بتحصلهما عليها من عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم بقصد التصرف فيها بالبيع "كخردة" .

وبمواجهتهما إعترفا بعلمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة أمكن ضبط الأخير وبمواجهته أقر بقيامه بسرقة المضبوطات من منطقة أعمال إنشائية  بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" وتسليمها للمتهمان الأول والثانى نظير تحصله على مبلغ مالى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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