ضبط لصوص سرقوا كابلات ومواسير غاز في مدينة نصر

نجح ضباط المباحث بالقاهرة فى كشف ملابسات واقعة سرقة عدد من الكابلات والأسلاك الكهربائية من أحد مواقع البناء بمدينة نصر ، وضبط مرتكبى الواقعة.





وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بفحص تجار الخردة ومخازن الخردوات بدائرة القسم تمكنت من ضبط صاحب مخزن خردوات ، وعاطل "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما داخل مخزن ملك أحدهما وعثر بحوزتهما على عدد 6 مواسير كبيرة الحجم "خاصة بتوصيل الغاز الطبيعى" - كمية من الكابلات والأسلاك الكهربائية"مجهولين المصدر".





وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات أقرا بتحصلهما عليها من عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم بقصد التصرف فيها بالبيع "كخردة" .



