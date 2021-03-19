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أخبار البلد

محمد شبانة: افتتاح نادى الصحفيين قريبا | صور

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:58 ص
جانب من الأعمال
جانب من الأعمال
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عبدالوكيل ابوالقاسم

أكد محمد شبانة رئيس نادى الصحفيين ان العمل يسير على قدم وساق داخل نادى الصحفيين بشارع البحر الاعظم بمحافظة الجيزة .

وأضاف شبانة إنه سيتم الانتهاء من العمل خلال ثلاثة اشهر وفق الخطة الموضوعة والاتفاق مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتسليم النادى واعادة افتتاحه من جديد .

ووجه رئيس نادى الصحفيين الشكر لوزير الشباب والرياضة على مجهوداته مع الصحفيين فى اعادة تطوير ناديهم مشيرا انه اتفق مع الوزير على مرحلة ثانية من التطوير عقب افتتاح النادى فى حفل كبير بحضور الزملاء الصحفيين وكبار المسئولين بالدولة ..
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