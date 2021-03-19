محمد شبانة: افتتاح نادى الصحفيين قريبا | صور





أكد محمد شبانة رئيس نادى الصحفيين ان العمل يسير على قدم وساق داخل نادى الصحفيين بشارع البحر الاعظم بمحافظة الجيزة .





وأضاف شبانة إنه سيتم الانتهاء من العمل خلال ثلاثة اشهر وفق الخطة الموضوعة والاتفاق مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتسليم النادى واعادة افتتاحه من جديد .



