ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عربية النواب: ذكرى استرداد طابا راسخة فى قلوب وعقول المصريين والعرب

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:32 م
طابا
طابا
Advertisements
فريدة محمد

تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالتهنئة القلبية الى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والقوات المسلحة قادةً وضباطًا وجنودًا، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ32 تحرير طابا، التي توافق 19 من مارس كل عام، مؤكدًا ان هذه الذكرى الخالدة اصبحت راسخة فى قلوب وعقول كل المصريين والعرب .

وقال " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم اننا لن ننسى أبدًا ذكرى استعادة أرض طابا التى تعود بذكرياتنا بواحدة من أهم وأنبل المواقف المصرية الوطنية الخالدة لاسترداد أرض مصر الغالية التى ارتوت بشهداء بواسل وصقور قواتنا المسلحة التى أكدت للعالم كله حرصها على عدم التفريط في أي جزء من تراب وطننا مصر وتؤكد قوة الدولة في استخدام جميع الطرق التي تحفظ أمن الوطن واستقراره وسلامة أراضيه، مشيرًا إلى أن ذكرى تحرير طابا الغالية هى دليل قاطع على البطولات والتضحيات العظيمة التي قدمها ويقدمها صقور وبواسل الجيش المصري العظيم من أجل رفعة الوطن وحريته واستقلاله.

ويوافق الـ19 من مارس كل عام، ذكرى استرداد أرض طابا، عندما استخدم المفاوض المصري في 19 مارس 1989م الطرق القانونية والدبلوماسية عبر التحكيم الدولي لإثبات مصريتها.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

تراجع الذهب والدولار يحافظ على مكاسبه| تفاصيل

أحمد حجازي يغيب عن المنتخب المصري أمام جزر القمر بسبب الدوري السعودي

موقف مرعب.. سيدة تجد عنكبوتًا ضخمًا في مكان غير متوقع

نجم الأهلي السابق: طاهر محمد طاهر لم يقدم المطلوب منه في الفريق

بسبب ولعه بالشهرة .. شاب ينشر صورا غير لائقة لزوجته

تشييع جثمان شاكر عبد الحميد من مسجد الشرطة.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موعد طرح كيا سيراتو 2022 في السوق.. صور

أيقونة الجمال .. 10 صور تبرز أناقة نرمين الفقي بعد تصدرها التريند

أسود x أسود.. زوجة كريم فهمي تستعرض أناقتها بإطلالة أنيقة