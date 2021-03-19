عربية النواب: ذكرى استرداد طابا راسخة فى قلوب وعقول المصريين والعرب





تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالتهنئة القلبية الى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والقوات المسلحة قادةً وضباطًا وجنودًا، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ32 تحرير طابا، التي توافق 19 من مارس كل عام، مؤكدًا ان هذه الذكرى الخالدة اصبحت راسخة فى قلوب وعقول كل المصريين والعرب .





وقال " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم اننا لن ننسى أبدًا ذكرى استعادة أرض طابا التى تعود بذكرياتنا بواحدة من أهم وأنبل المواقف المصرية الوطنية الخالدة لاسترداد أرض مصر الغالية التى ارتوت بشهداء بواسل وصقور قواتنا المسلحة التى أكدت للعالم كله حرصها على عدم التفريط في أي جزء من تراب وطننا مصر وتؤكد قوة الدولة في استخدام جميع الطرق التي تحفظ أمن الوطن واستقراره وسلامة أراضيه، مشيرًا إلى أن ذكرى تحرير طابا الغالية هى دليل قاطع على البطولات والتضحيات العظيمة التي قدمها ويقدمها صقور وبواسل الجيش المصري العظيم من أجل رفعة الوطن وحريته واستقلاله.



