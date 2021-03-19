أغربها الجبن.. تعرف على أبرز الأطعمة للحفاظ على صحة الفم

تعتبر الأطعمة الخارقة رائعة لصحتك ، بما في ذلك صحة الفم، وتعتبر الأطعمة الغنية بالنشا والسكر أكثر الأطعمة المحبة للبكتيريا الموجودة في اللثة، كما إنهم يحولون السكريات إلى أحماض ضارة تتسبب في تسوس مينا الأسنان مما يؤدي إلى العديد من أمراض اللثة مثل التهاب اللثة أو التهاب دواعم السن.





وكشفًا لما قدمه موقع boldsky إليكم ابرز الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على صحة الفم..





1. الجبن يقلل الجبن من تنقية المينا ويساعد في الحفاظ على صحة الفم الجيدة، ينشط مضغ الجبن إنتاج اللعاب ، كما أن خاصية القلوية تحيد الحمض الذي تشكله البكتيريا على الأسنان، ويساعد اللعاب الناتج أيضًا على تخفيف السكر في الفم.

2. الحليب في إحدى الدراسات ، لوحظ أن بروتينات الحليب مثل الكازين واللاكتوفيرين تلتصق بالأسنان وتمنع بكتيريا تسوس الأسنان (Streptococci mutant) من مهاجمتها. أيضا ، الببتيدات الفسفورية في الحليب تساعد في الحفاظ على معادن الأسنان.

3. الزبادي الزبادي هو بروبيوتيك يساعد في استقرار الجراثيم الفموية والحفاظ على صحة اللثة والأسنان، قد تساعد البكتيريا الموجودة في الزبادي ، اللاكتوباسيلوس والبيفيدوباكتيريوم ، في التحكم في نمو البكتيريا المسببة للسرطان ، وبالتالي منع تسوس الأسنان، كما أنها تساعد في درء رائحة الفم الكريهة، ومع ذلك ، فإن تأثير بكتيريا البروبيوتيك على صحة الفم يحتاج إلى مزيد من البحث.







