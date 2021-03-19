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مرأة

بـ الأحمر الجريء.. نسرين أمين تستعرض جمالها على إنستجرام

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:38 م
نسرين أمين
نسرين أمين
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نهى هجرس
نشرت الفنانة نسرين أمين، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها

وتألقت بها منة نسرين أمين، ببنطالا من الجينز باللون الأزرق الغامق، ومرتديه معه بلوزة ناعمة وبسيطة باللون الأحمر، وتتميز بتفصيلة الهاف ستومك التي تكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين أمين في الماكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الجريء الذى يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل التي تتناسب مع ظهورها.
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