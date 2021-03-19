نيويورك وميلانو أبرز الوجهات.. مصر للطيران تسير اليوم 46 رحلة جوية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران ، علي مدار اليوم الجمعة، رحلاتها إلى 46 رحلة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 4853 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.





وتنطلق 46 رحله جويه بمعدل 29 رحله دوليه إلى كل من بغداد، لاجوس، أبوچا، الدوحة، أبوظبي، لارناكا، لندن، نيويورك، دوالا، باريس، اسطنبول، امستردام، روما، موسكو، أثينا، چوبا، بودابست، ميلانو، دبي، البحرين، الخرطوم، كوالا لامبور، بيروت، عمان، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس ابابا، اربيل، و12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4853 راكب.





وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.



