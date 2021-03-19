خطة للأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية بحلوان .. تفاصيل

أعلنت جامعة حلوان عن تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية والرياضية والثقافية و الترفيهية للطلاب بالمدن الجامعية من خلال الإدارة العامة للمدن الجامعية .





وجاءت خطة الأنشطة للمدن الجامعية في عدة مجالات:





المجال الإجتماعي والمعسكرات :

تقيم المدينة الجامعية معسكرات نظافة الغرف بالمبنى، ويهدف هذا المعسكر لغرس الاهتمام بنظافة المكان المتواجد به كل طالب، ويشمل النشاط ٣٠ طالب يتم توزيعهم على طوابق المبنى البالغ عددها ٦ طوابق، وكل طابق مكون من ٤ أجنحة.





وتأتي الخريطة الزمنية لتنفيذ هذا النشاط كالآتي :

مبنى ١، يوم الأحد المقبل، مبنى ٣ يوم الإثنين، مبنى ٥ يوم الثلاثاء، مبنى ٩ يوم الأربعاء الموافق ٢٤ مارس.





النشاط الرياضي :

تنظم المدن الجامعية عددا من المسابقات الرياضية منها:

مسابقة تنس الطاولة وتتم بالنظام الفردي عن طريق صعود الفائز وخروج المهزوم طبقًا لقرعة اللعب، ويشارك من كل مبنى حوالي ١٣ طالب أو طالبة.





كما نظمت دوري كرة القدم والذي يستمر حتى الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس، ويشارك من كل مبنى حوالي ١٠ فرق، ويتكون الفريق من ٦ طلاب، حيث تتسابق فرق مبنى ٩ ، ويتسابق فرق مبنى ٥ يوم الأحد الموافق ٢١ مارس، مبنى ٣ يوم الأربعاء الموافق ٢٤ مارس، ومبنى ١ يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس.









ويأتي جدول أنشطة المدن الجامعية للطالبات كالآتي:

أقيمت مسابقة تنس الطاولة لطلاب مبنى ٤ يوم الثلاثاء الموافق ١٦ مارس بالمبنى، وكذلك تقام مسابقة تنس الطاولة لطلاب مبنى ١٢ يوم الأحد الموافق ٢١ مارس بالمبنى، كما يتم تنظيم عدد من الأنشطة للطالبات بملعب المدن الجامعية وهي ضربات جزاء كرة القدم يوم الأحد الموافق ٢١ مارس ، ورميات حرة كرة السلة يوم الاثنين الموافق ٢٢ مارس، يوم ترويحي شد حبل وجرى زجزاجي يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مارس، ويوم ترويحي تصويب كرات وجرى مزدوج يوم الأربعاء الموافق ٢٤ مارس.





هذا بالإضافة إلى فتح ملاعب المدن لجميع طلاب المدينة حيث يتم فتحها للطلاب مبنى ١ أيام السبت من كل أسبوع، وطلاب مبنى ٣ أيام الأحد من كل أسبوع ،وطلاب مبنى ٥ يوم الإثنين ، ومبنى ٩ يوم الثلاثاء ، وكذلك يتم فتحها يوم الأربعاء من كل أسبوع لطلاب مبنى ١ و٣ ، ويوم الخميس لطلاب مبنى ٥ و٩.





ويتم فتح الملاعب لطالبات لطالبات مبنى ٢ يوم السبت من كل أسبوع، ومبنى ٤ يوم الأحد، ومبنى ١٢ يوم الإثنين، ومبنى ١٨ يوم الثلاثاء، وفي يوم الأربعاء يتم فتحها لطالبات مبنى ٢ و٤ ، ويوم الخميس لمبنى ١٢ و١٨.





المسابقات الدينية:

وتتم وفق نظام الفريق كل فريق مكون من ٣ طلبه أو طالبات وصعود الفائز ، ويقوم بتحكيم المسابقات كل من الشيخ هشام رمضان إمام وخطيب جامعة حلوان ومجموعة من علماء الأزهر وهم الشيخ عبد الله فتحي، والشيخ أحمد أبو الوفا، والشيخ عبد الرحمن فتحي ، والشيخ عاصم أحمد.





ويأتي جدول مسابقة المعلومات الدينية العامة للطلبة في تمام الساعة الثالثة عصراِ كالآتي :

يتنافس طلاب مبنى ١ يوم الأحد الموافق ٢١ مارس، وطلاب مبنى ٣ يوم الإثنين الموافق ٢٢ مارس، ومبنى ٥ يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مارس، ومبنى ٩ يوم الأربعاء الموافق ٢٤ مارس.





وجدول مسابقات الطالبات كالآتي:

يتنافس طالبات مبنى ٢ يوم الأحد الموافق ٢٨ مارس ، ومبنى ٤ يوم الإثنين الموافق ٢٩ مارس، ومبنى ١٢ يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس، ومبنى ١٨ يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس.





كما تنظم المدن الجامعية مسابقة القرآن الكريم للطالبة كالآتي:

القرآن الكريم كاملًا يوم الأحد الموافق ١٨ ابريل ، نصف القرآن الكريم يوم الإثنين الموافق ١٩ ابريل، ١٠ أجزاء ٢٠ ابريل، ٥ أجزاء يوم الأربعاء الموافق ٢١ ابريل.





وكذلك الطالبات تتنافسن في مسابقة القرآن الكريم كاملًا يوم الأحد الموافق ٢٥ أبريل، نصف القرآن الكريم يوم الإثنين الموافق ٢٦ ابريل، ١٠ أجزاء يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ ابريل، ٥ أجزاء يوم الأربعاء الموافق ٢٨ ابريل.