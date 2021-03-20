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ديني

كيف أعرف أن الله قد عفا عني وسامحني؟

السبت 20/مارس/2021 - 08:26 ص
طلب العفو من الله
طلب العفو من الله
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شيماء جمال
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "كيف أعرف أن الله قد عفا عني وسامحني؟".

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: إن الإنسان تعرض له المعصية.. فإذا عرضت له ورجع الى الله سريعا.. عفا الله عنه وسامحه إذا كانت توبته نصوحة.

وأضاف أمين الفتوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون، فيستغفرون الله، فيغفر لهم".

وأشار "ممدوح" خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على "يوتيوب" إلى أن هذا ليس تبريرا للمعصية.. ولكن فتحا لباب الرجاء أمام العصاة التائبين بأن باب القبول ليس مغلقا فى وجوهم.

وأوضح "ممدوح" أنك إذا أخطأت وعصيت ووجدت أن الله بعد هذه التوبة قد وفقك لطاعات، فهذه علامة إن شاء الله على العفو.

واستطرد عندما تكون توبتك صادقة بقلب خاشع مقبل نادم ندم حقيقي فيرجى أن تكون قد قبلت توبتك وعفا الله عنك.

وأكد أن الإنسان عليه الإكثار من عمل الحسنات فإن الحسنات يذهبن السيئات، وحسن الظن بالله، وربنا يعفو عنا جميعا.
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