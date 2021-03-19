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تعليم

صاحب سؤال القاضية ممكن: أمي وشقيقي زملكاوية ولم أقصد الإساءة

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:38 م
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
أبدى الدكتور هشام حسن أستاذ هندسة العمارة بكلية الهندسة جامعة المنوفية استياءه لما يتعرض له هو وأسرته علي مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وضع سؤالا لطلابه يطالبهم بتصميم لوجو باللون الأحمر يحمل شعار القاضية ممكن.

وأضاف، أنه لم يقصد الإساءة لنادى الزمالك، وأنه غير متعصب للكرة، كما أن والدته وشقيقه يشجعان الزمالك.

وتابع، أنه يتعرض لحملة شرسة علي مواقع التواصل الاجتماعي والسب والقذف له ولأسرته وسط حالة من الغضب.

وقرر الدكتور علوى الخولي عميد كلية الهندسة جامعة المنوفية إحالة واقعة وضع سؤال في امتحان لقسم العمارة يطالب فيه الطلبة برسم شعار القاضية ممكن باللون الأحمر ضمن أسئلة الامتحان.

وأكد أن رئيس الجامعة أنه طلب تحقيق في الأمر وإحالة الدكتور واضع الامتحان للتحقيق وعرض مذكرة مفصلة عن الواقعة.

وأثار الامتحان حالة من الجدل وخاصة بين منتمين فريق الزمالك حيث تثير عبارة القاضية ممكن مشاعرهم.

فيما أكد عميد كلية الهندسة الدكتور علوى الخولي أن الامتحان لم يذكر أي أسماء من الفرق سواء الأهلي أو الزمالك.

وأوضح أنه تواصل مع الدكتور واضع الامتحان وأوضح له أنه لم يقصد ناديا معينا ولا يقصد الإساءة لنادى الزمالك.
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