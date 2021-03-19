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فن

بإطلالة مبهجة.. سوار النجار تتألق في أحدث ظهور.. صور

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:39 م
سوار النجار
سوار النجار
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محمد بدران

شاركت الفنانة التونسية سوار النجار جمهورها، صورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سوار النجار بإطلالة مبهجة بالأسود والاحمر ونسقت معهما بنظارة شمس أنيقة وتركت شعرها الأسود منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة وعلقت " يومكم جميل ان شاء لله 🌹".

وتستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما من كلمات وألحان عزيز الشافعي.


سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية ومنها: "بفعل فاعل، كلام جرائد".



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