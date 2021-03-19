أول ظهور للأمير هاري بعد بث مقابلته المثيرة للجدل مع أوبرا وينفري.. شاهد

في أول ظهور علني له منذ بث مقابلته المثيرة للجدل مع المذيعة الأمريكية "أوبرا وينفري"، شوهد الأمير "هاري" بإطلالة رياضية أثناء تجوله على متن دراجة كهربائية في منطقة "مونتسيتو" بولاية كاليفورنيا الأمريكية.





ويأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت فيه علاقته بالعائلة المالكة البريطانية "معلقة بخيط رفيع" نتيجة للمقابلة التي ظهر فيها رفقة زوجته " ميجان ماركل " وبُثت في وقت سابق من الشهر الجاري، ومازالت أخبارها وتبعاتها تتصدر وسائل الإعلام الدولية.





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ووفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الجمعة، فإن الأمير "هاري" ترك زوجته "ميجان" وطفلهما "آرتشي" في قصرهما الذي تُقدر قيمته بـ10 ملايين جنيه إسترليني وخرج في جولته الرياضية متبوعًا بفريق أمني في سيارة رباعية الدفع (4x4)، وظهر الأمير الشاب منطلقًا بدراجته الكهربائية على ممر للدراجات على جانب أحد الطرق مرتديًا نظارة شمسية وكمامة واقية.





وفي الوقت ذاته، استأنف شقيقه الأكبر الأمير "ويليام" وزوجته "كيت ميدلتون" واجباتهما الملكية في بريطانيا، وفي أول ظهور له منذ بث المقابلة علق الأمير "ويليام" على الاتهام الذي وجهته "ميجان ماركل" للعائلة المالكة البريطانية بـ العنصرية خلال المقابلة التلفزيونية، نافيًا صحته حيث أكد أن العائلة المالكة ليست عنصرية.





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