كأنه استهدفنا.. الإمارات تعلق على هجوم الحوثيين ضد السعودية

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، بيانا مهما، بشأن الاعتداء الحوثي الأخير علي السعودية، حيث أعربت عن ادانة بلادها واستنكارها الشديدين للاعتداء الجبان الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من خلال استهداف مصفاة لتكرير البترول في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة ، بطائرات مفخخة.





وبحسب البيان، أكدت الوزارة الاماراتية، أن دولة الإمارات تندد بهذا العمل الإرهابي والتخريبي الذي يستهدف المنشآت الحيوية والمدنية في المملكة ويهدد أمن إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.





وقالت الوزارة : إن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي؛ يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، كما يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه الميليشيات لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.





ومن جديد؛ عبرت الوزارة عن تضامن بلادها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.



