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أخبار العالم

الكويت: استهداف مصفاة الرياض تهديد لإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:36 م
الكويت تستنكر استهداف
الكويت تستنكر استهداف الحوثيين لمصفاة الرياض
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قسم الخارجي
أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت، للاعتداء الذي تعرضت له مصفاة تكرير البترول، في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت الوزارة، في بيان، إن تكرار هذه العمليات الإرهابية وتصاعد وتيرتها واستهدافها للمدنيين والمناطق المدنية والحيوية لا يشكل تهديدا لأمن المملكة العربية السعودية، واستقرار المنطقة فحسب، وإنما يعد تهديدا مباشرا لإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي وتحديا مباشرا للقوانين الدولية والإنسانية,

وأوضح أن هذا الأمر يتطلب على الفور إدانة دولية واسعة لهذه الأعمال الإرهابية والعمل على وضع حد لها.

وأكدت الخارجية الكويتية في بيانها وقوف دولة الكويت التام إلى جانب السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية، تعرض مصفاة الرياض لهجوم بطائرات مسيرة، نتج عنه حريق، تمت السيطرة عليه، فيما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.
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