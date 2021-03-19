برلماني: تقرير «هيومن رايتس ووتش» يحمل معلومات غير حقيقية برعاية إخوانية 100%

استنكر النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، التقرير الصادر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، والذي انتقدت فيه عمليات الجيش المصري في سيناء، مؤكدًا أن كل ما ورد في هذا التقرير لا أساس له من الصحة، ويحمل معلومات غير حقيقية برعاية إخوانية 100%.









وأضاف «الكومي»، في بيان له اليوم، أن التنظيم الدولي لجماعة الأخوان الإرهابية يساهم بنحو 60% من ميزانية ما يقرب من 20 منظمة حقوقية، بينها «هيومن رايتس ووتش، وفريدوم هاوس، والعدل والتنمية التركية، ومنظمة العفو الدولية، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية»،









وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» تعمدت خلال السنوات الماضية دعم جماعة الإخوان الإرهابية، استنادًا على معلومات مغلوطة تتحصل عليها من جماعة الإخوان وأعوانها في الخارج، بهدف تشويه سمعة الدولة المصرية وإسقاطها في سيناريو الفوضى.









وتابع، «التقرير ايضًا أغفل الجهود الثمينة التي تبذلها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية في تطوير حالة حقوق الإنسان وموقفها المتقدم في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من إطلاق مبادرة للكشف والعلاج لفيروس سى، وإطلاق مبادرة 100 مليون صحة، وتم نقل سكان العشوائيات إلى مدن إنسانية وحضارية فضلًا عن منح الأسر الفقيرة رواتب تكافل وكرامة، باعتبار أن مواجهة الفقر والعشوائيات جزء من حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وليس مجرد أوضاع بالسجون أو خلافه مما تحاول المنظمات المشبوهة أن تعلنه للعالم عن مصر».