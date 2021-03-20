خبير عقاري: كورونا أثرت إيجابيا على العقارات.. ومبادرة الرئيس للتمويل تنشط المبيعات

قال محمد سعدة خبير عقارى ، إن أزمة كورونا كان لها أثر سلبي على السوق العقارى فى بدايتها بالفعل على المبيعات والإقبال، لكن بعد عام تقريبا من الأزمة أصبحت لها أثر أفضل لأن الناس أصبحت أكثر اهتماما بمنازلها والخدمات المتوفرة لها بالمنزل بسبب تواجدها بها لفترات طويلة.





وأضاف سعدة فى تصريحات لـــــ"صدى البلد"، أن الكثير من الخدمات التى يطلبها المواطنين بالمنازل حاليا أصبحت أساسية، لذا يهتم المطورون بتوفير الخدمات الذكية بالمشروعات الجديدة لتلبي الاحتياجات الحقيقية للعملاء.





اقرأ أيضا:





وبالنسبة لمبادرة البنك المركزى الجديدة لدعم التمويل العقارى بفائدة 3% تقريبا، أوضح سعدة أن خفض نسبة الفائدة لهذه المعدلات سيقوم بخلق حركة كبيرة جدا بالسوق، وينشط المبيعات ، لكن لابد أن يتواكب معه تيسيرات عديدة لتسجيل العقارات لأن نسبة محدودة من العقارات بمصر المسجلة بالشهر العقارى، لذا لنتمكن من توسعة قاعدة المستفيدين من المبادرة علينا أن نيسر اجراءات التسجيل للعقارات.



