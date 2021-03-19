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رياضة

قائمة ريال مدريد .. غياب راموس عن مواجهة سيلتا فيجو بالدوري الاسباني

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:24 م
ريال مدريد
ريال مدريد
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عبدالله هشام
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمته لمواجهة منافسه سيلتا فيجو، غدا السبت علي ملعب بالايدوس في تمام الساعة الخامسة والربع مساء ، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين، من منافسات الدوري الإسباني "الليجا" .

وشهدت القائمة غياب سيرجيو راموس قائد الفريق للراحة بجانب كل من داني كارباخال وألفارو أودريزولا وإيدين هازارد بداعي الإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد، على النحو التالى:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - ألتوبى

خط الدفاع: ميليتاو - فاران - ناتشو - مارسيلو - ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - مودريتش - كروس - فالفيردي - إيسكو

خط الهجوم: بنزيما - فينيسيوس جونيور - فاسكيز - أسينسيو - رودريجو - هوجو دورو

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، بينما جاء فريق سيلتا فيجو في المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

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