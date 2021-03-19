احتفالية لتكريم أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة بزفتى .. صور

دشن مركز شباب زفتي، بمحافظة الغربية، بالتعاون مع بعض الأحزاب السياسية والجمعيات الخيرية ومحبي العمل العام، إحتفالية ويوما رياضيا، احتفالًا بالأمهات من مَن لديهن أبناء من ذوي الإحتياجات الخاصة وذلك بمناسبة عيد الأم.
اليوم الرياضي الذي بدأ مع إنتهاء صلاة الجمعة، للأطفال بالملعب الكبير بمركز الشباب تبعه نشاط ثقافي شارك فيه الحضور الأمهات والأطفال في جو أسري مملوء بالحب، ثم قام رعاة الحفل وكبار الشخصيات بتكريم الأمهات اللائي حضرن الفاعلية.
أكد محمد فوزي فودة، رئيس مجلس إدارة مركز شباب زفتي، أن تكريم الأمهات شئ يرحب به الجميع ويسعي إليه اما تكريم الأمهات ذوي الاحتياجات الخاصة فله مكانة اكبر وتنافس الجميع علي المشاركة.
اما سلوي الهبيان، احد أصحاب فكرة التكريم، فقالت إن هذا التكريم هو تكريم لمن يستحق التكريم مؤكدة أنها وكل أصحاب الفكرة من المشاركين هم المُكرمين بوجودهم بجوار هذه الأمهات الصابرات.
بينما أكد محمد المجنون وسامي ذكي، أنه بمجرد دعوتهم للمشاركة في تقديم هدايا للمكرمات، فسارعوا إلي المشاركة وظلوا بجوارهم طوال اليوم دعمًا لهم ولدورهم في تنشئة هؤلاء الملائكة.