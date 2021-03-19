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محافظات

احتفالية لتكريم أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة بزفتى .. صور

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:31 م
تكريم الامهات
تكريم الامهات
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احمد علي
دشن مركز شباب زفتي، بمحافظة الغربية، بالتعاون مع بعض الأحزاب السياسية والجمعيات الخيرية ومحبي العمل العام، إحتفالية ويوما رياضيا، احتفالًا بالأمهات من مَن لديهن أبناء من ذوي الإحتياجات الخاصة وذلك بمناسبة عيد الأم.


اليوم الرياضي الذي بدأ مع إنتهاء صلاة الجمعة، للأطفال بالملعب الكبير بمركز الشباب تبعه نشاط ثقافي شارك فيه الحضور الأمهات والأطفال في جو أسري مملوء بالحب، ثم قام رعاة الحفل وكبار الشخصيات بتكريم الأمهات اللائي حضرن الفاعلية.

أكد محمد فوزي فودة، رئيس مجلس إدارة مركز شباب زفتي، أن تكريم الأمهات شئ يرحب به الجميع ويسعي إليه اما تكريم الأمهات ذوي الاحتياجات الخاصة فله مكانة اكبر وتنافس الجميع علي المشاركة.

اما سلوي الهبيان، احد أصحاب فكرة التكريم، فقالت إن هذا التكريم هو تكريم لمن يستحق التكريم مؤكدة أنها وكل أصحاب الفكرة من المشاركين هم المُكرمين بوجودهم بجوار هذه الأمهات الصابرات.

بينما أكد محمد المجنون وسامي ذكي، أنه بمجرد دعوتهم للمشاركة في تقديم هدايا للمكرمات، فسارعوا إلي المشاركة وظلوا بجوارهم طوال اليوم دعمًا لهم ولدورهم في تنشئة  هؤلاء الملائكة.
احتفالية لتكريم أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة بزفتى .. صور
احتفالية لتكريم أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة بزفتى .. صور
احتفالية لتكريم أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة بزفتى .. صور
احتفالية لتكريم أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة بزفتى .. صور
احتفالية لتكريم أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة بزفتى .. صور
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