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4 أبحاث مصرية للكشف عن كورونا تبهر الصحة العالمية.. فيديو

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:55 م
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
كشفت الدكتورة وردة محمد شعبان، مدرس في معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا، عن تقديمها بحثًا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اعتمادا على الذكاء الاصطناعي.

وقالت شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:" هذه التقنية تتضمن أعلى نسبة دقة للكشف عن فيروس كورونا، بنسبة تصل لـ 99%، وهي أعلي من الـ pcr".

وأردفت:"منظمة العالمية احتفت بـ4 أبحاث لجامعة المنصورة متعلقة بفيروس كورونا، مبينة: "البحث خاص بكيفية استحداث أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعى لاكتشاف المرضى المصابين بكوفيد 19".

وأشارت إلي أن بداية العمل على الأبحاث، كانت في شهر فبراير 2020، وواجهوا صعوبات شديدة؛ لعدم توافر بيانات عن العدوى، وتم التواصل مع منظمة الصحة العالمية، وعدد من المستشفيات في الصين، لتوفيرها.

وتابعت: "أول بيانات حصلنا عليها عبارة عن أشعة مقطعية للمرضى المصابين بفيروس كورونا، وهذه كانت فكرة البحث الأول لنا بكيفية اكتشاف المصابين بالفيروس باستخدام الأشعة المقطعية وهذا البحث حصلنا فيه على أعلى نسبة دقة في اكتشاف المرض بنسبة 96% ولكن هناك مشكلات ظهرت للأشعة بشكل عام، بأنها تفتقر للتفاصيل، كما أنها يمكن أن تكون مصدرا للعدوى".

ولفتت إلي أن الفريق البحثى عكف على التفكير في فكرة بديلة عن الأشعة المقطعية، فوجد أن التحاليل الطبية للدم، هي الأفضل، ولكن كانت هناك مشكلة في عدم الاعتماد على التحاليل الطبية كوسيلة للكشف عن المصابين بفيروس كورونا، فتم التواصل مع الكثير من الجهات الطبية؛ للوصول إلى البيانات.

وأوضحت : "الحمد لله ربنا وفقنا وجمعنا الداتا، وخلال البحوث الثاني والثالث والرابع، استخدمنا التحاليل الطبية، ووصلنا إلى نسبة 99% لاكتشاف فيروس كورونا، وهذا الأمر احتفت به منظمة الصحة العالمية".
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