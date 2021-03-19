ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تحيا مصر: مليون طالب استفادوا من مبادرة "نور حياة"

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:39 م
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن مبادرة "نور حياة" تعطلت قليلا في بداية جائحة كورونا، ولكن سرعان ما عادت المبادرة إلى طبيعتها في أكتوبر 2020، وذلك للكشف المبكر على السمع والإبصار للمرحلة الابتدائية لطلاب المدارس.

واسترسل "مختار" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": المبادرة تضم مستشفيات تابعة لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، معقبا: تم الوصول إلى 19 محافظة منذ إطلاق المبادرة في يناير 2019.

وأكمل: هناك مليون و100 ألف طالب في المرحلة الابتدائية استفادوا من المبادرة، سواء بالكشف الطبي أو صرف العلاج لهم عن طريق القوافل، متابعا: توفير أكثر من 180 ألف نظارة طبية للتلاميذ في حوالي 10 محافظات خلال الفصول الدراسية السابقة.

وفيما يخص السبب الرئيسي لاختيار المرحلة العمرية الابتدائية، أوضح أنه تم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لأنه اتجاه عالمي للكشف المبكر على السمع والإبصار، والذي يكون سببه سوء التغذية في هذه المرحلة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تحيا مصر: مليون مواطن حصلوا على الخدمة ضمن مبادرة "نور حياة".. فيديو

صندوق تحيا مصر: أكثر من مليون مصاب بضعف البصر حصلوا على رعاية صحية مجانا

مبادرة نور حياة: أجرينا أكثر من 15 ألف عملية مياه بيضاء

من بينها نور حياة.. مبادرات رئاسية لدعم صحة المواطن المصري.. تفاصيل

لليوم الثاني.. قوافل نور حياة تجري الكشف الطبي في 7 محافظات

ترشيحاتنا

تعثر 3 مرات.. بايدن يسقط أثناء صعوده سلم الطائرة.. فيديو وصور

الشارقة الإماراتي يطلب استعارة طارق حامد

مدرب جديد يقترب من جهاز الزمالك بفرمان من كارتيرون

الصحة: تسجيل 645 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و40 حالة وفاة

رخيص وصحي.. نوع من الفاكهة يحمي الكلى من الأمراض

خطأ فادح.. إحالة مخرج وفريق عمل بث صلاة الجمعة إلى التحقيق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سائق في حالة سكر.. أم تشهد لحظة مصرع ابنتها وأحفادها في حادث أليم

هوت شورت جريء.. لقاء الخميسي تثير الجدل من إيطاليا

أول حالة معروفة.. إصابة قط بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا