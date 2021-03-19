تحيا مصر: مليون طالب استفادوا من مبادرة "نور حياة"

مبادرة "نور حياة" تعطلت قليلا في بداية جائحة كورونا، ولكن سرعان ما عادت المبادرة إلى طبيعتها في أكتوبر 2020، وذلك للكشف المبكر على السمع والإبصار للمرحلة الابتدائية لطلاب المدارس.





واسترسل "مختار" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": المبادرة تضم مستشفيات تابعة لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، معقبا: تم الوصول إلى 19 محافظة منذ إطلاق المبادرة في يناير 2019.



وأكمل: هناك مليون و100 ألف طالب في المرحلة الابتدائية استفادوا من المبادرة، سواء بالكشف الطبي أو صرف العلاج لهم عن طريق القوافل، متابعا: توفير أكثر من 180 ألف نظارة طبية للتلاميذ في حوالي 10 محافظات خلال الفصول الدراسية السابقة.





وفيما يخص السبب الرئيسي لاختيار المرحلة العمرية الابتدائية، أوضح أنه تم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لأنه اتجاه عالمي للكشف المبكر على السمع والإبصار، والذي يكون سببه سوء التغذية في هذه المرحلة.

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن