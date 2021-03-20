ضبط شابين نصبا على المواطنين من خلال إعلانهما عن دورات صحافة وإعلام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التزوير والنصب على المواطنين.





أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية قيام أحد الأشخاص بالترويج لأحد مراكز التدريب على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والإعلان عن دورات تدريبية فى مجال الصحافة والإعلام والطباعة والنشر، والإعلان عن إمكانية تغيير المهنة فى بطاقة الرقم القومى للمتدربين.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (شخصين "حاصلين على دبلوم") بإنشاء مركز التديب المشار إليه والكائن بمنطقة طلعت حرب بالقاهرة ، وإتخاذه وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبط المتهمان وبحوزتهما (عدد 4 أكلاشيه بإسم المركز المشار إليه – جهاز كمبيوتر بمشتملاته يحتوى على شهادات منسوبة للمركز – عدد 3 طابعات – جهاز حاسب آلى "لاب توب" – قاطعة كارنيهات – إسكانر - عدد 4 مؤهلات دراسية بأسماء مختلفة – عدد من دفاتر تحصيل الرسوم – كمية من إستمارات طلب قيد عضوية – كاميرا– مبالغ مالية) ، وبمواجهة المتهمان إعترفا بإدارة المركز "بدون ترخيص" ، وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى.



