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فن

بحبك .. ياسمين رئيس تحتفل بعيد ميلاد دينا الشربيني.. فيديو

السبت 20/مارس/2021 - 02:28 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
احتفلت الفنانة ياسمين بعيد ميلاد النجمة دينا الشربيني بعيد ميلادها الـ 36.

ونشرت ياسمين رئيس فيديو يجمعها بالنجمة دينا الشربيني عبر حسابها بموقع انستجرام وعلقت قائلة : بحبك .

يذكر ان صادف يوم الـ 17 من مارس، عيد ميلاد الفنانة الشابة دينا الشربيني، والتي أتمت عامها الـ 36، وتحرص الفنانة دينا الشربيني على متابعة جمهورها بأحدث الصور والأخبار من خلال حسابها الرسمي على انستجرام.

وتفضل دينا الشربيني، ارتدتء الملابس الكاجوال الملونة، وارتداء الفساتين الكاجوال والسوارية التي تكشف عن جمالها ورشاقتها، كما تميل إلى ارتداء جميع الالوان الانيقة والمبهجة.
بحبك .. ياسمين رئيس تحتفل بعيد ميلاد دينا الشربيني.. فيديو
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