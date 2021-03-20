يحلم بذهبية طوكيو.. حمادة سيد بطل وثب عالي يحتاج جهاز لقدمه المبتورة

عيناه تبعث الأمل، وجه ملئ بالرضا، يتحدث عن مشكلته وكأنها انفلونزا بسيطة، تصالح مع النفس لم أرى مثله، شاب فى منتصف العمر عاش مع إصابته الشديدة بنفس راضية وبحمد لربه، بل عافر وجاهد فى رياضة تصعب على الشخص السليم، بقدم مبتور، ولكن قلب ليس مفتور أنه حمادة سيد لاعب الوثب العالي.





قال حمادة سيد لاعب الوثب العالي، والذى يعاني من بتر فى إحدى قدميه، إنه تم اكتشاف موهبته فى الوثب محض الصدفة، حيث كان يمارس الرياضة فى إحدى الصالات الرياضية.





وأضاف لاحظ أحد الاشخاص وقال له أنه يستطيع لعب رياضة الوثب، وعند محاولة سيد الأولى أرتفع بمحاذاة رابع بطل فى العالم.





وأشار أن الإنجازات توالت لأحصل على بطولة فزاع وبطولات متفرقة بالدول العربية كالمغرب وتونس، وعند سؤال حمادة عن إصاباته قال إنه يقوم بمعالجتها بنفسه بعد استشارة الطبيب حيث يضع الثلوج عليها حتى تشفى.



