بملابس ميكانيكي.. شاهد هنا الزاهد في أحدث ظهور عبر انستجرام

نشر احمد حاتم صورة للفنانة هنا الزاهد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .





حيث ظهرت هنا الزاهد بملابس ميكانيكي وعلق أحمد حاتم علي الصورة قائلا : بالفوطة وإديها .





وكان قد علم صدى البلد من مصادر خاصة إصابة الفنانة هنا الزاهد بفيروس كورونا المستجد.





وتعاني هنا الزاهد من ارتفاع درجة حرارة منذ يومين قبل أن تقوم بإجراء مسحة طبية وجاءت نتيجتها إيجابية، فيما تخضع للعزل المنزلي منذ أيام وتنتظر نتيجة المسحة الثانية خلال ساعات.





يذكر أن هنا الزاهد يذاع لها حاليا مسلسل حلوة الدنيا سكر وهو أولى بطولاتها المطلقه في الدراما وحقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الحالية .





حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان.





المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، ويكتبه 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.