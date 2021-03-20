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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-3-2021 .. والقنوات الناقلة

السبت 20/مارس/2021 - 06:18 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تنطلق اليوم، السبت، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوري الانجليزي والدوري الاسباني 

وجاء مباريات اليوم السبت 20-3-2021 والقنوات الناقلة كالتالي : 

مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
بورنموث  X  ساوثهامتون  – الساعة الثانية والربع ظهرا على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM

 إيفرتون  X  مانشستر سيتي  – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM     

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 
 برايتون  X  نيوكاسل يونايتد  – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium       


مواعيد مباريات الدوري الإسباني  والقنوات الناقلة 
 
أتلتيك بيلباو X إيبار  – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD      

سيلتا فيجو X  ريال مدريد  – الساعة الخامسة وربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD             

هويسكا X أوساسونا  – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD   

بلد الوليد  X إشبيلية  – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD                      

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 
 
كروتوني  X بولونيا  – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD                    

 سبيزيا X كالياري  – الساعة السابعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD                   

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة 
 
بايرن ميونخ  X شتوتجارت  – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 5 HD

آينتراخت فرانكفورت X  يونيون برلين – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 5 HD 

كولن X  بوروسيا دورتموند  – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 5 HD 

فيردر بريمن X  فولفسبورج  – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 5 HD  

شالكه 04 X بوروسيا مونشنجلادباخ  – الساعة السابعة والنصف على قناة beIN Sports 5 HD      

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة 
 
ميتز X رين  – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports 6 HD 

نيس X  مارسيليا  – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 6 HD   
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