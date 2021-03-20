مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-3-2021 .. والقنوات الناقلة

وجاء مباريات اليوم السبت 20-3-2021 والقنوات الناقلة كالتالي :
مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
بورنموث X ساوثهامتون – الساعة الثانية والربع ظهرا على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM
إيفرتون X مانشستر سيتي – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
برايتون X نيوكاسل يونايتد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أتلتيك بيلباو X إيبار – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD
سيلتا فيجو X ريال مدريد – الساعة الخامسة وربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD
هويسكا X أوساسونا – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD
بلد الوليد X إشبيلية – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
كروتوني X بولونيا – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD
سبيزيا X كالياري – الساعة السابعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
بايرن ميونخ X شتوتجارت – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 5 HD
آينتراخت فرانكفورت X يونيون برلين – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 5 HD
كولن X بوروسيا دورتموند – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 5 HD
فيردر بريمن X فولفسبورج – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 5 HD
شالكه 04 X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة السابعة والنصف على قناة beIN Sports 5 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ميتز X رين – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports 6 HD
نيس X مارسيليا – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 6 HD