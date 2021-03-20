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مرأة

في يومها العالمي.. تعرف على أكثر الأبراج سعادة ..هل أنت منهم؟

السبت 20/مارس/2021 - 08:47 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
يحتفل العالم يوم 20 مارس من كل عام بـ اليوم العالمي للسعادة، وكثيرًا ما يقول الناس إنهم لا يستطيعون أن يكونوا سعداء دائمًا لأن هناك تقلبات في الحياة ويجب على الجميع التنازل عن الأشياء والمواقف أحيانا، و لكن على الرغم من ذلك ،هناك بعض الأشخاص الذين دائمًا ما يكونون سعداء ومبتسمين، ويرون الجزء الجيد ويكونون إيجابيين في أي موقف في حياتهم.

وكشف موقع pinkvilla، عن الأبراج الأكثر السعادة ، وهي:

برج الميزان
من المعروف أن برج  الميزان هو أفضل الأشخاص الذين لديهم توازن في كل شيء مثل العمل والعلاقات وفي حياتهم،  إنهم أشخاص متفائلون ينشرون السعادة من حولهم.
يبذلون مواليد برج الميزان  قصارى جهدهم لتجنب الصراع  رغم أنهم بالتأكيد لا يخشون ذلك ، فإنهم يخلقون فعليًا حالة من السعادة والرضا لأنفسهم. 

برج الجوزاء 
إنهم يعرفون كيف يظلون مستمتعين وسعداء في حياتهم حتى مع الأشياء الصغيرة، يريدون معرفة أشياء مختلفة ومعناها الداخلي لأن لديهم القدرة على رؤية الأشياء بشكل مختلف.

برج الأسد 
مواليد برج الأسد هم الباحثين عن الاهتمام الذين يريدون تسليط الضوء عليهم دائمًا، إنهم واثقون مما يجعلهم يشعرون دائمًا بالرضا  و السعادة عن أنفسهم.

برج القوس
لا شك أن القوس  من أكثر الأبرج  سعادة ربما يكون ذلك بسبب شعورهم الطبيعي بالمغامرة والحرية.
يظلون دائمًا سعداء وإيجابيين، إنهم يحبون أن يأخذوا الأشياء بجدية أقل قليلًا في الحياة مما يساعدهم على البقاء إيجابيين.

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