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سيولة مرورية.. تعرف على حالة الطرق بالقاهرة اليوم

السبت 20/مارس/2021 - 08:33 ص
الحالة المرورية بطرق
الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم
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إسراء صبري
استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» تقديم الإعلامية داليا أشرف وهبة ماهر ورحمة خالد، اليوم السبت، تقريرا عن حالة الطرق على مستوى القاهرة، والذى أظهر أن جميع الطرق لا يوجد بها أي زحام.


وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق، اليوم السبت، هادئة، وذلك يرجع إلى أن اليوم إجازة أسبوعية، وانتظمت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية سيولة مرورية. 


وكانت الإدارة العامة للمرور أغلقت بعض الطرق فى الأيام الماضية بسبب الشبورة المائية.


وقالت مصادر إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
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