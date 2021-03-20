لإنقاذها من الوباء.. توصيل 138 مليون جرعة لقاح إلى البرازيل

أعلنت شركتا الأدوية فايزر وجونسون آند جونسون أنهما وقعتا صفقات مع وزارة الصحة البرازيلية لتقديم إجمالي 138 مليون جرعة لقاح ضد Covid-19 للبلاد.









وستسلم شركة فايزر 100 مليون جرعة بنهاية سبتمبر، وفقًا لبيان صحفي صادر عنها.









وقالت وزارة الصحة إنها تتوقع تلقي 13.5 مليون جرعة من شركة فايزر في الربع الثاني من عام 2021 و86.5 مليون جرعة في الربع الثالث.









ولم توافق وكالة الصحة البرازيلية بعد على تصريح طارئ لشركة جونسون، على الرغم من أن وزارة الصحة قالت بالفعل إنها تتوقع تلقي 16.9 مليون جرعة من الشركة بحلول نهاية أغسطس و21.1 مليون أخرى بحلول نهاية نوفمبر.









ولم تحدد شركة جونسون الجدول الزمني الخاص بها لتسليم 38 مليون جرعة في بيانها الصحفي للإعلان عن الاتفاقية.









وافقت البرازيل حتى الآن على ثلاثة لقاحات للاستخدام الطارئ أثناء الوباء، تلك التي تنتجها شركات: فايزر واسترازينيكا وسينوفاك.









يأتي إعلان اللقاح في الوقت الذي تواصل فيه البرازيل الإبلاغ عن أرقام قياسية يومية.











يوم الأربعاء فقط، شهدت البلاد أكبر قفزة يومية في الحالات منذ بداية الوباء بتسجيل 90303 حالات جديدة.