ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لإنقاذها من الوباء.. توصيل 138 مليون جرعة لقاح إلى البرازيل

السبت 20/مارس/2021 - 08:48 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد علي
أعلنت شركتا الأدوية فايزر وجونسون آند جونسون أنهما وقعتا صفقات مع وزارة الصحة البرازيلية لتقديم إجمالي 138 مليون جرعة لقاح ضد Covid-19 للبلاد.


وستسلم شركة فايزر 100 مليون جرعة بنهاية سبتمبر، وفقًا لبيان صحفي صادر عنها. 


وقالت وزارة الصحة إنها تتوقع تلقي 13.5 مليون جرعة من شركة فايزر في الربع الثاني من عام 2021 و86.5 مليون جرعة في الربع الثالث.


ولم توافق وكالة الصحة البرازيلية  بعد على تصريح طارئ لشركة جونسون، على الرغم من أن وزارة الصحة قالت بالفعل إنها تتوقع تلقي 16.9 مليون جرعة من الشركة بحلول نهاية أغسطس و21.1 مليون أخرى بحلول نهاية نوفمبر.


ولم تحدد شركة جونسون الجدول الزمني الخاص بها لتسليم 38 مليون جرعة في بيانها الصحفي للإعلان عن الاتفاقية.


وافقت البرازيل حتى الآن على ثلاثة لقاحات للاستخدام الطارئ أثناء الوباء، تلك التي تنتجها شركات: فايزر واسترازينيكا وسينوفاك.


يأتي إعلان اللقاح في الوقت الذي تواصل فيه البرازيل الإبلاغ عن أرقام قياسية يومية. 


يوم الأربعاء فقط، شهدت البلاد أكبر قفزة يومية في الحالات منذ بداية الوباء بتسجيل 90303 حالات جديدة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

توفير ملايين الجرعات.. جونسون آند جونسون تزف بشرى بشأن لقاح كورونا

البرازيل.. وزير الصحة يعلن تحورا جديدا لكورونا معدي أكثر بـ 3 مرات

دولة جديدة تنظر منح الاستخدام الطارئ للقاح جونسون آند جونسون

أمريكا تمنح تصريح الطوارئ لـ لقاح جونسون

فاوتشي يكشف مدى فعالية لقاح "جونسون" في مواجهة كورونا

آلاف الوفيات .. تحور جديد لفيروس كورونا يهدد سكان البرازيل

ترشيحاتنا

فضل ليلة النصف من شعبان قال عنه النبي 30 كلمة.. هل تعرفها؟

شاهد.. لحظة وصول طائرة محملة بـ 300 الف جرعة من لقاح فيروس كورونا قادمة من الصين

مبروك يا قمر.. أحمد جمال يهنئ روبي على أغنيتها الجديدة حتة تانية

رحيل أشهر فناني الأيقونة القبطية.. الكنيسة تنعى الفنان العالمي عادل نصيف

ارتفاع مفاجئ.. تعرف على درجات الحرارة اليوم السبت 20-3-2021

سعر ومواصفات جيب رينيجيد 2021 .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات جيب رينيجيد 2021 .. صور

بسبب سائق في حالة سكر.. أم تشهد لحظة مصرع ابنتها وأحفادها في حادث أليم

هوت شورت جريء.. لقاء الخميسي تثير الجدل من إيطاليا