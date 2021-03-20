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فن

مع نيللي كريم.. محمد فراج يشارك كواليس مسلسل ضد الكسر

السبت 20/مارس/2021 - 10:37 ص
صدى البلد
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ندى فكري
نشر الفنان محمد فراج ، صورة جديدة له عبر خاصية الاستوري علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".

و ظهر محمد فراج ، من كواليس مسلسل ضد الكسر ، مع نيللي كريم وعدد كبير من الفنانين، مما اثار اعجاب الجمهور.

يذكز ان الفنان محمد فراج  انضم إلي فريق مسلسل " ضد الكسر " للنجمة نيللي كريم ، حيث من المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل .

مسلسل "ضد الكسر"من إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

والمسلسل إهداء لروح الفنان الكبير سامي العدل،  وهو من بطولة لقاء الخميسي، مصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد وهشام إسماعيل وعارفة عبد الرسول.

من ناحية أخرى يشارك محمد فراج فى دراما رمضان من خلال مسلسلات "تقاطع طرق" للنجمة منى زكى، للمخرج تامر محسن، ومسلسل "الملك" مع عمرو يوسف ومسلسل "الاختيار 2"، بجانب النجمين كريم عبد العزيز واحمد مكى للمخرج بيتر ميمى.
مع نيللي كريم.. محمد فراج يشارك كواليس مسلسل ضد الكسر
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