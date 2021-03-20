كلنا تحت أمر مصر.. والدة العقيد الشهيد محمد إدريس: أنا قدمت ابني هدية

قالت أميمة محمود، والدة العقيد الشهيد محمد إدريس، إن ابنها الشهيد محمد كان دائم الاحتفال بعيد الأم، معقبا: "حتى لو هو مش موجود كان بيتواصل مع اخواته من أجل تنظيم احتفال خاص بي حتى عودته".





وأضافت والدة الشهيد محمد إدريس، خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي ام سي": "محمد صفاته كلها كانت تؤكد أنه سيكون شهيد"، معقبة: "محمد طلب من ربنا يكون شهيد منذ الصغر".



وأوضحت: "إحنا راضيين بقضاء ربنا وواثقين من مكانتهم في الجنة، وهذا هو سبب الرضا بقضاء الله"، معقبة: "أنا قدمت ابني هدية وأبنائي تحت أمر الوطن".

وأوضحت: "إحنا راضيين بقضاء ربنا وواثقين من مكانتهم في الجنة، وهذا هو سبب الرضا بقضاء الله"، معقبة: "أنا قدمت ابني هدية وأبنائي تحت أمر الوطن".









وأكملت: "الكل يتسارع من أجل التواجد في سيناء من أجل أن ينالوا الشهادة"، معقبة: "لو عندنا كل يوم شهيد عندنا برده كل يوم 100 شجاع".