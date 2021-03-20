بين الأناقة والجرأة.. شاهد فساتين إلهام شاهين على السجادة الحمراء

تصدرت الفنانة إلهام شاهين مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية؛ وذلك بعد ما ظهرت مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج السيرة والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، وأدلت ببعض التصريحات المثيرة للجدل.





إلهام شاهين من النجمات التي تخطف الأنظار دائما وبالأخص عند ظهورها على السجادة الحمراء و حضور المهرجانات الفنية، فهي تحرص على اختيار إطلالاتها وفساتينها بعناية شديدة.





تفضل إلهام شاهين التنوع و التجديد بين التصميمات المختلفة و التي تتناسب مع قوامها الممتلئ، كما أنها لافتت الأنظار في الآونة الأخيرة باختيارها للألوان المبهجة على عكس الأعوام السابقة فكانت ترتدي الأسود في أغلب الماسبات.





تقوم إلهام شاهين بتنسيق قطع المجوهرات الفخمة والقيمة التي تزيد من أناقتها و تمنحها مظهرا جذابا، بالإضافة إلي أنها تعتمد على صيحات المكياج و تسريحات الشعر التي تبرز جمالها.





إليكم الصور.



