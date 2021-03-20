وكيل الشباب والرياضة بالقاهرة: هدف "جمل مدينتك" المحافظة على إنجازات الدولة المصرية

قال الدكتور سيد حزين، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، إنه تم عرض اجراءات مبادرة "جمل مدينتك" على كلا من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء على عبدالعال محافظ القاهرة، الذىن اثنوا بكل مجهودات وامكانيات المحافظة بالكامل، لكى تلامس وتساند المبادرة، وبالتالى تم اختيار الشباب الصمريين سواء كانوا من الكشافة أو جوالة أو طلائع أو برلمان، الذى يصل عددهم إلى 6000 شاب ليكونوا بجانب الدولة في تلك المبادرة.







وأضاف "وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة"، عبر زوم في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، أن جميع الشباب التى تم اختيارهم لتلك المبادرة يشعرون بوطنيتهم وبحب مصر، لذلك تم إنشاء برنامج لكل مركز شباب في أن يكون مسئول بالكامل عن المركز الذى يتبع إليه، حيث أن يقوم المركز بتجميل جميع ما حوله في المنطقة.





وأشار "حزين"، إلى أن يوجد بالوزارة العديد من مراكز التنمية الشبابية والورش التى تقوم على تأهيل الشباب في تجميل منطقتهم، إضافة إلى أن الوزارة تقوم بتحديد ميزانية كاملة بملايين الجنيهات لتوفير المواد الخاصة بالنجارة والحدادة والبويات والزجاج والكهرباء، لكى يوجد هناك اكتفاء ذاتي ومساهمة من الوزارة للمساهمة في عمل اللشباب التى لم يكن لديها شهادة.





وأكد، أن لم تقتصر وزارة الشباب والرياضة على الرياضة فقط، ولكنها تساهم في العديد من المساهمات المجتمعية، حيث أن يشارك جميع أرفاد المجتمع في حلول مشكلة تواجه المجتمع المصري، مشيرا إلى أن الوزارة تسعي إلى ربط الكتروني بين الشباب في تلك المبادرة، حتى يسهل التعامل بينهم دون وجوبية اجتماعهم في مكان واحد، إضافة إلى أن يتم متابعة عمل هؤلاء الشباب عن بعد.







وأوضح، أن الوزارة قامت بإنشاء شاشة العملاقة في كل نقطة بجميع ميادين القاهرة، حتى يتم متابعة أعمال الشباب أثناء عملهم باحترافية، ومحاولتهم في إظهار جدران طرق الشارع المصري من خلال مظهر حضاري، من حيث أن يتم المحافظة على انجازات الدولة المصرية.





