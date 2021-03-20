تحرير 1879 محضر كمامة وتشميع 62 مركزا للدروس الخصوصية بدمياط





وأشارت محافظ دمياط ،الى ان الحملات التي بدأت منذ تطبيق قرار رئيس الوزراء، ومنح الضبطية القضائية لرؤساء المدن والمراكز ، قد أسفرت حتى اليوم السبت، عن غلق وتشميع 62 مركز دروس خصوصية، و29 منشأة وفض 35 سوقًا عشوائيًا، وعدد 20 أفراح وعزاء.





وأوضحت انة تم تحرير 1879 محضر عدم ارتداء الكمامة بواقع 1850 محضرًا ضد أفراد و 29 ضد منشآت وبلغ إجمالى عدد المحاضر التى تم التصالح مع المخالفين لقرار ارتداء الكمامة 1844 بقيمة إجمالية 138.35 ألف جنيه









وشددت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على استمرار الحملات الدورية واليومية لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل المنشآت العامة ومواقف السيارات، فضلًا عن متابعة مدى التزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والورش وقاعات الأفراح بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائيية من فيروس كورونا.





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صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ان جميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل حملاتها على الأسواق والمحلات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وإجراءات رئاسة الوزراء التي أقرتها لمواجهة ومنع انتشار وتفشي الوباء.