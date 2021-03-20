الغرامة تصل لـ 2 مليون جنيه.. احم نفسك من الإعلانات العقارية المضللة

شهدت الفترة الأخيرة العديد من حالات الغش والخداع بالإعلانات التجارية خاصة المتعلقة بالعقارات، حيث استغل التجار والسماسرة وشركات التسويق حالة الركود في مجال العقارات في التلاعب بالإعلانات من خلال سرقة تصميمات وصور وفيديوهات خاصة بمشروعات وزارة الإسكان في العاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة وبيعها للمستهلك، فكيف يواجه القانون ذلك؟





قانون حماية المستهلك الجديد

حذر قانون المستهلك الجديد من الإعلانات الوهمية والمضللة، حيث نصت المادة (9) من القانون على أن "يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوم خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر، ويعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدى إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدى إلي وقوعه في خلط أو غلط، وذلك متي انصب هذا السلوك على طبيعة السلعة أو صفتها، ومصدرها، وخصائصها، وجهة إنتاجها، وشروط إجراءات التعاقد.









ضوابط إعلانات العقارات

كما وضع القانون ضوابط خاصة بالإعلانات العقارية، حيث نصت المادة (15) على أن: "يحظر الإعلان عن طرح وحدات عقارية أو الإعلان عن بيع الأراضي المعدة للبناء إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا البناء، ولا يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة أو أى تحايل تحت أى مسمي من ثمن تصرف المشترى في الوحدة العقارية، ومقابل هذا التصرف، ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك".









عقوبات الإعلانات المضللة وضع قانون حماية المستهلك عقوبة خاصة بالإعلانات المضللة، حيث نصت المادة (66) من القانون، على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من مواد القانون أرقام 9، 13، 15 فقرة أولى، و32، و34، 56 فقرة ثانية) من هذا القانون.







قانون البناء الموحد

منع قانون البناء 119 لسنة 2008 الموحد أيضا ولائحته التنفيدية، الإعلان عن بيع أي أراض أو عقارات ما لم يتم ذكر الجهة المخصصة وتاريخ ونوعية التخصيص وجميع المعلومات القانونية الخاصة بالأرض الفضاء أو العقار، كما حظرت اللائحة الجديدة للبناء الموحد على الوسائل الاعلانية أن توهم المعلن وطالبته بضرورة التأكد من سندات العقارات المعلن عنها.





كيفية تقديم شكوى لحماية المستهلك