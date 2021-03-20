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أخبار العالم

السودان: الهجوم على مصفاة الرياض يستهدف أمن الطاقة عالميا

السبت 20/مارس/2021 - 03:26 م
السعودية
السعودية
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أمينة الدسوقي

استنكرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، الهجوم الحوثي الإرهابي الذي استهدف مصفاة النفط في الرياض.


وشددت على أن الهجوم على مصفاة النفط بالرياض يستهدف أمن وإمدادات الطاقة للعالم.


وكان قد أدان الاتحاد الأوروبي، السبت، استهداف مليشيات الحوثي مصفاة لتكرير النفط في مدينة الرياض بالسعودية.


كما أدانت روسيا اليوم السبت هجوم جماعة الحوثي المسلحة والذي استهدف مصفاة بترول في العاصمة السعودية الرياض بطائرات مسيرة.


وأعلن ​التحالف العربي​ بقيادة ​السعودية​ "اعتراض وتدمير ​طائرة​ دون طيار "مفخخة" أطلقتها جماعة "​أنصار الله​ " باتجاه خميس مشيط، جنوب السعودية"، مؤكدًا "اتخاذ جميع الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات".

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