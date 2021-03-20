ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

سعرها 16.7 مليون يورو .. قصة أغلى سيارة في التاريخ .. مواصفات تفصيلية

السبت 20/مارس/2021 - 04:48 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

يظهر شهريا بل ويوميا العديد من السيارات الفارهة والفخمة من معظم شركات صناعة السيارات حول العالم ، ولكن اليوم سنتعرف على أغلى سيارة فى التاريخ .


عندما تسمع اسم بوجاتي فمن الطبيعي أن تتصور سيارة خارقة فريدة بمواصفات وإمكانيات لا تُضاهى، لكن العلامة الفرنسية تفوقت على نفسها اليوم.


وبالفعل انضمت اغلى سيارة فى التاريخ الى قائمة سيارات الشركة الافخم على مستوى العالم بوجاتى ، التى كشفت مؤخرا عن سيارة لا فويتشور نوارBugatti La Voiture Noire  .


وتعتبر سيارة لا فويتشور نوار Bugatti La Voiture Noire ، وهى نسخة وحيدة في العالم وسعر لا يمكن تصديقه، لتضع بذلك معاييرًا جديدة غير مسبوقة في عالم السيارات.


واكد البعض ان من قام بشراء السيارة لا فويتشور نوار – Bugatti La Voiture Noire ، الاغلى فى التاريخ هو الرئيس السابق لمجموعة فولكس فاجن، فيرديناند بيتش، المعروف بشغفه لجمع السيارات النادرة والفريدة.


تم تصميم السيارة كنسخة عصرية حديثة من الطراز الكلاسيكي الشهير Type 57 SC Atlantic الذي ظهر في ثلاثينيات القرن الماضي، ويعني اسم La Voiture Noire باللغة العربية السيارة السوداء .


وتأتي اغلى سيارة فى التاريخ بهيكل مصنوع يدويًا من ألياف الكربون ومطلي باللون الأسود اللامع، ويتميز التصميم الخارجي بالانسيابية التامة لإعطاء أقل مقاومة ممكنة للهواء، حيث يندمج الصدامين الأمامي والخلفي بشكل كامل مع هيكل السيارة، كما أن الزجاج الأمامي يتدفق بكل سلاسة ليندمج مع النوافذ الجانبية لتبدو وكأنها قطعة واحدة.


بالنسبة لتصميم الواجهة الأمامية نلاحظ شبك بوجاتي الشهير على شكل حدوة الحصان، محاطًا بأضواء أمامية LED تمتد حتى رفارف العجلات، وبالرجوع للخلف سنجد شريط LED ضوئي يمتد على عرض المؤخرة ويعطي السيارة مظهر عريض وشرس، مع اسم بوجاتي بأحرف كبيرة أسفل الشريط، بالإضافة إلى 6 فوهات عادم! نعم، 6 فوهات!


و حصلت بوجاتي لا فويتشور نوار على نفس محرك الموجود في شيرون و شيرون سبورت و ديفو، وهو محرك W16 سعة 8 لترات رباعي التوربو بقوة 1,500 حصان وعزم دوران 1,600 نيوتن-متر.


اما عن سعر اغلى سيارة بالتاريخ ، فتاتى بوجاتي لا فويتشور نوار التي تم إنتاج نسخة واحدة منها فقط تم بيعها بسعر 16.7 مليون يورو، ما يعادل 70,975,000 مليون ريال سعودي .

سعرها 16.7 مليون يورو .. قصة أغلى سيارة في التاريخ .. مواصفات تفصيلية
سعرها 16.7 مليون يورو .. قصة أغلى سيارة في التاريخ .. مواصفات تفصيلية
سعرها 16.7 مليون يورو .. قصة أغلى سيارة في التاريخ .. مواصفات تفصيلية
سعرها 16.7 مليون يورو .. قصة أغلى سيارة في التاريخ .. مواصفات تفصيلية
سعرها 16.7 مليون يورو .. قصة أغلى سيارة في التاريخ .. مواصفات تفصيلية
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. أغلى سيارات فى العالم تباع في مزاد علنى

الصين تنافس فيراري ولامبورجيني وتطرح هونكي HONGQI S9 .. صور

في الفلانتين زوج يهدي زوجته سيارة بـ60 مليون جنيه.. صور

بـ 150 مليون جنيه .. مواصفات سيارة كريستيانو رونالدو الجديدة

بوجاتي شيرون من الخردة بسعر غير متوقع.. فيديو

قصة بوجاتي فيرون المزيفة التي تحمل لقب بوجاودي

ترشيحاتنا

الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام مصحوبة بعواصف ترابية

محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي للأفارقة بـ الدوريات الأوروبية

بشرة خير للأهلي.. المريخ يقدم مستندات للكاف بشأن شكوى تلاعب سيمبا التنزاني

تشديدات من الأعلى للجامعات قبل بدء الفصل الدراسي الثاني .. تفاصيل

نجم الترجي يعلق على إمكانية انضمامه إلى الأهلي أو الزمالك

الأم المثالية لعام 2021.. فاطمة سيد أحمد الأولى على الجمهورية من الإسماعيلية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. 3 فوائد غير متوقعة لزيت جوز هند على الأسنان

سعرها 16.7 مليون يورو .. قصة أغلى سيارة في التاريخ .. مواصفات تفصيلية

سر يوم 20 مارس .. القصة وراء اليوم العالمي للسعادة