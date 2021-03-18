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سيارات

باقة الـ 40 ألف درهم.. تعرف على أرخص السيارات السيدان في الإمارات

الخميس 18/مارس/2021 - 12:25 ص
صدى البلد
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قسم السيارات

يهتم دائمًا الشباب المقيمون في دولة الإمارات بالبحث عن أحدث فئات السيارات الاقتصادية والأقل سعرًا داخل السوق، ليقارن بينهما ويختار الأفضل والأنسب له من حيث الإمكانيات والأفضل في استهلاك الوقود.

ويقدم لكم موقع «صدى البلد» الإخباري، أفضل أنواع السيارات السيدان في الإمارات والتي يبدأ سعرها من 35

ألف درهم ولا يزيد سعرها على 40 ألف درهم.


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1- تشانجان ايادو Changan Eado

تعتبر سيارة «تشانجان ايادو» الصينية موديل 2021 من أقل السيارت سعرا في الإمارات، حيث أنها تستمد قوتها

من محركها الذي تبلغ سعته 1500 سي سي.


وتتميز تشانجان إيادو بـالقدرة على تحمل التكاليف، كما أن ما يميزها أنها تأتي مزودة بغطاء عازل من لأصوات والحرارة، ومسند للذراع في الوسط، ومقود ذات ضبط أوتوماتيكي، ونظام الفرامل ABS»» المانعة للانزلاق.



ويبلغ سعر السيارة في الإمارات  36.750 درهم.

2- سوزوكي سويفت ديزاير Suzuki swift dzire


تتميز سوزوكي سويفت ديزاير اليابانية موديل 2021، بسعة محركها الذي يبلغ 1200 سي سي للفئتين.

وتشتهر سوزوكي سويفت ديزاير بـالموثوقية، وتأتي مزودة بميزات مثل شبك أمامي مطلي بالكروم، وقفل مركزي،

ونظام الفرامل ABS»» المانعة للإنزلاق.


ويتراوح سعر سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021 بين 36.900 و42.900 درهم.

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3- شيري اريزو 3 chery arrizo

شيري اريزو الصينية تعد واحدة من السيارات الأكثر شعبية في الإمارات، ويصل سعة محركها إلى 1500 سي سي للفئتين.


 وتمتلك شيري اريزو تصميم خارجي بسيط وأنيق وتصميم داخلي يبدو أكثر فخامة من باقي منافسيها و تستمد قوتها، وتمتلك قوة كافية تمكنها من القيادة بسلاسة ومرونة.

ويتراوح سعر شيري اريزو الصينية ما بين 35 و47 ألف درهم.

4- شيري اريزو 5 chery arrizo

تنافس شيري اريزو5  بقوة كلا من هيونداي اكسنت وستي، ويبلغ سعة محركها 1500 سي سي.

وتشتهر شيري أزيرو5 بـالقدرة على تحمل التكاليف، وتأتينا مزودة بميزات مثل شبك أمامي مطلي بالكروم،
وقفل مركزي، ونظام الفرامل ABS»» المانعة للإنزلاق..

ويبدأ سعر شيري اريزو 5 من 39.795 وحتى 46.500 درهم.

باقة الـ 40 ألف درهم.. تعرف على أرخص السيارات السيدان في الإمارات
باقة الـ 40 ألف درهم.. تعرف على أرخص السيارات السيدان في الإمارات
باقة الـ 40 ألف درهم.. تعرف على أرخص السيارات السيدان في الإمارات
باقة الـ 40 ألف درهم.. تعرف على أرخص السيارات السيدان في الإمارات
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