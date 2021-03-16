خفض أسعار إم جي 5 في السوق المصرية.. تعرف عليها

أصبحت ظاهرة الأوفر برايس هى التى تتحكم فى سعر السيارات داخل السوق المحلية المصرية، بعد أن أصبحت تطبق على معظم طرازات الشركات العالمية الآن.





وكانت أسعار السيارة MG5 إم جي 5 موديل 2021 زادت رسميا أكثر من فترة مؤخرا، بالإضافة إلى تطبيق الأوفر برايس الذى كان يتراوح من 6 إلى 7 آلاف جنيه في السابق، ولكن تم تخفيضه مؤخرا ليصبح من 2 إلى 3 آلاف جنيه الآن.





وكانت السيارة MG5 إم جي 5 موديل 2021 طرحت فى السوق المصرية، بثلاث فئات سعرية مختلفة، الفئة الأولى Classic، والفئة الثانية Comfort، والفئة الثالثة Luxury.





وتستمد السيارة السيارة MG5 إم جي 5 موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.8 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.





وتضم السيارة MG5 إم جي 5 موديل 2021 مجموعة من وسائل الأمان، منها وسائد هوائية أمامية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى خاصية تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيك هالوجين، وضبط المرايا الخارجية كهربائيا، ومكيف هواء، ومثبت سرعة، وخاصية تعديل المقاعد الأمامية، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، وبلوتوث، وUSB.





أما عن أسعار السيارة MG5 إم جي 5 موديل 2021 فى السوق المصرية الآن، فتأتى كالتالى:

الفئة الأولى Standard بقيمة 219,990 ألف جنيه

الفئة الثانية Comfort بقيمة 239,990 ألف جنيه

الفئة الثالثة Luxury بقيمة 259,990 ألف جنيه