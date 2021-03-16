رسميا.. طرح الأسعار ومدة التقسيط بمبادرة إحلال السيارات.. تعرف عليها

أعلنت وزارة الصناعة والتجارية مطلع يناير الماضى مبادرة لإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعديد من الأهداف أهمها الحفاظ على البيئة، وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وإتاحة حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية بغرض امتلاك سيارة جديدة، بدلًا من السيارات المتقادمة المتهالكة.





جدير بالذكر أن وزارات "المالية، الداخلية، التجارة والصناعة"، ممثلة عن الحكومة في وقت سابق، اتفقت مع 31 بنكًا، إلى جانب شركتي تأمين، و9 من شركات تصنيع السيارات، على الإجراءات التنفيذية المتعلقة بمشروع مبادرة إحلال السيارات التي مر على إنتاجها 20 عامًا، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.





وأقامت وزارة الصناعة والتجارة فعاليات معرض التكنولوجيا لتحويل وإحلال السيارات لتعمل بالطاقة النظيفة، بدلًا من البنزين والسولار، في الفترة من 4 الى 6 يناير الماضى، لتعريف المواطنين عن المبادرة، وطرح النماذج الأولية للسيارات التى ستنضم للمبادرة.





وأعلنت مؤخرا المبادرة، طرح 7 طرازات من شركات عالمية سيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، قبل تسليمها للعملاء، حيث سيكون الضمان ساريا في حال التحويل للغاز لأن التحويل من قبل الشركة المصنعة نفسها، وهي: BYDوأكسنت RB و النتــرا HD و صنى N17 و سنترا B17 و لادا جرانتا و أوبتـرا .





وسيتم تقديم السيارات داخل المبادرة لجميع الشركات بسعر أقل من السيارات خارج المبادرة حيث سيتم خصم قيمة الحافز الأخضر من هذه السيارات بجانب تثبيت سعر السيارات في المبادرة لمدة 6 أشهر، مع بدء أول عملية تسليم، لحماية المشروع من التعرض لمشكلات بسبب تغيير الأسعار.





واتفقت وزارات المالية، الداخلية، التجارة والصناعة، ممثلين عن الحكومة المصرية، في وقت سابق، مع 31 بنكًا، إلى جانب شركتي تأمين، و9 من شركات تصنيع السيارات، على الإجراءات التنفيذية المتعلقة بمشروع مبادرة إحلال السيارات التي مر على إنتاجها 20 عامًا، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.





أما عن المستندات المطلوبة من المستفيد بالمبادرة فتأتي كالتالي:

1- بطاقة الرقم القومي للمستفيد من الإحلال ويجب أن تكون سارية.

2- وجود ضامن يحمل بطاقة رقم قومي سارية.

3- تقديم مستندات إثبات محل الإقامة لكل من المستفيد والضامن (عقد إيجار/تمليك محل الإقامة، إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليه أكثر من ثلاثة شهور).

4- طابعة من التأمينات الاجتماعية موضح بها أن المستفيد مؤمن عليه كسائق أو صاحب عمل (سيارة) للأجرة .

5- تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة لم يمر عليها أكثر من شهر للأجرة .

6 - تقديم شهادة صادرة من مصلحة الضرائب التابع لها المستفيد تفيد أنه ليس له أى ملف ضريبي أو عدم وجود مستحقات ضريبية واجبة الأداء للأجرة .

7 - رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.

8 - فترة السداد تصل الى 120 شهر متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور.

9 - إثبات القدرة المالية للسداد (بيان إجمالي - دخل شهري - سندات ملكية - وديعة) للملاكي .





كما أن المواطنين الراغبين في الاستفاد من منظومة الإحلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة إحلال السيارات عمل حساب شخصي على الموقع الإلكتروني من هنا .





وأعلنت مؤخرا المبادرة عن الاسعار الرسمية للسيارات المشاركة فى فاعلياتها ، وقيمة الاقساط على 7 سنوات و10 سنوات ، واليكم القوائم التالية :