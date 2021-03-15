عرض سيارة عمرو أديب ضمن مزاد جديد لبيع سيارات الحوادث

تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب، منتصف فبراير الماضي لحادث سير، بالقرب من وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر، أثناء عودته إلى منزله، وسط موجة طقس سيئ ضربت مصر خلال هذه الأيام.





وعلى الفور انتقل الإعلامي عمرو أديب لتلقى العلاج بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، والاطمئنان على حالته الصحية.





كما تعرضت سيارة عمرو أديب وهي من نوع رينج روفر فوج range rover vogue، و تعتبر من أفخم السيارات طراز SUV على مستوى العالم ، والتي يصل سعرها إلى 3 ملايين و690.000 جنيه مصري ، لتحطم بالواجهة الامامية لها.





ولكن فوجئ الجميع اليوم بان شركة بيت التأمين المصري السعودي عرضت سيارة عمرو أديب للبيع ضمن مزاد علنى للسيارات الملاكي من موديلات مختلفة تشمل موديلات من 2017 الى 2021 .





كما يضم المزاد العلني الجديد مزيدا من السيارات من ماركات مختلفة ومنها ، تويوتا CHR وكورولا ، هيونداي توسان والنترا AD ، رينو لوجان ، نيسان صنى ، شيفروليه اوبترا ولانوس ، شيرى اريزو ، MG ZS ، لادا جرانتا ، سوزوكي ألتو ، زوتي T600C.





كما سيتم عقد جلسة مزاد بيت التأمين المصري السعودي في 30 مارس، بمقر النادي النهري بشارع البحر الأعظم أمام قسم الجيزة والمعاينات طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة بمخازن الشركة.





وأوضحت الشركة إنه لدخول المزاد يتطلب شراء كراسة الشروط بسعر 100 جنيه من مقر الشركة وتأمين المزاد 20 ألف جنيه و50% تأمين نهائي.