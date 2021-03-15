ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

عرض سيارة عمرو أديب ضمن مزاد جديد لبيع سيارات الحوادث

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:03 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب، منتصف فبراير الماضي لحادث سير، بالقرب من وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر، أثناء عودته إلى منزله، وسط موجة طقس سيئ ضربت مصر خلال هذه الأيام.


وعلى الفور انتقل الإعلامي عمرو أديب لتلقى العلاج بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، والاطمئنان على حالته الصحية.


كما تعرضت سيارة عمرو أديب وهي من نوع رينج روفر فوج range rover vogue، و تعتبر من أفخم السيارات طراز SUV على مستوى العالم ، والتي يصل سعرها إلى 3 ملايين و690.000 جنيه مصري ، لتحطم بالواجهة الامامية لها.


ولكن فوجئ الجميع اليوم بان شركة بيت التأمين المصري السعودي عرضت سيارة عمرو أديب للبيع ضمن مزاد علنى للسيارات الملاكي من موديلات مختلفة تشمل موديلات من 2017 الى 2021 .


كما يضم المزاد العلني الجديد مزيدا من السيارات من ماركات مختلفة ومنها ، تويوتا CHR وكورولا ، هيونداي توسان والنترا AD ، رينو لوجان ، نيسان صنى ، شيفروليه اوبترا ولانوس ، شيرى اريزو ، MG ZS ، لادا جرانتا ، سوزوكي ألتو ، زوتي T600C.


كما سيتم عقد جلسة مزاد بيت التأمين المصري السعودي في 30 مارس، بمقر النادي النهري بشارع البحر الأعظم أمام قسم الجيزة والمعاينات طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة بمخازن الشركة.


وأوضحت الشركة إنه لدخول المزاد يتطلب شراء كراسة الشروط بسعر 100 جنيه من مقر الشركة وتأمين المزاد 20 ألف جنيه و50% تأمين نهائي.

عرض سيارة عمرو أديب ضمن مزاد جديد لبيع سيارات الحوادث
عرض سيارة عمرو أديب ضمن مزاد جديد لبيع سيارات الحوادث
عرض سيارة عمرو أديب ضمن مزاد جديد لبيع سيارات الحوادث
عرض سيارة عمرو أديب ضمن مزاد جديد لبيع سيارات الحوادث
عرض سيارة عمرو أديب ضمن مزاد جديد لبيع سيارات الحوادث
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الصين تتحدى بريطانيا و تطرح سيارة طبق الأصل من رينج روفر بنفس الشعار وبسعر رخيص.. صور

مواصفات رينج روفر P400 هايبرد أوتوبيوجرافي موديل 2021 في مصر| صور

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

من زكي لـ عمرو أديب.. مشاهير نجوا بأعجوبة من حوادث الرينج روفر في مصر | صور

القصة الكاملة لامتلاك طفل مصري سيارة RANGE ROVER سعرها 3 ملايين جنيه بلوحات مميزة ..صور

محمد رمضان وعمرو أديب الأبرز.. ليه رانج روفر سيارة المشاهير؟ شاهد

ترشيحاتنا

خبيرة تزف خبرا سارا للعاملين بالقطاع الخاص.. زيادة المرتبات بعد قرارات الرئيس

وزير المالية يكشف الحد الأدنى لزيادة رواتب الموظفين.. فيديو

متى يتم صرف الزيادات في الرواتب والمعاشات بعد قرار السيسي اليوم؟.. وزير المالية يجيب

شقيق ياسمين عبد العزيز يرد بقوة على أحمد العوضي

مالكيش كبير.. القصة الكاملة لتراشق شقيق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

إتاحة إمكانية التظلم من نتيجة الترم الأول لطلاب مدارس القاهرة لمدة 3 أسابيع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيروم طبيعي.. فوائد غير متوقعة عند وضع الليمون على البشرة

شاهد.. عرض سيارة BMW 540i للبيع بـ 15 ألف جنيه

طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية