الأوفر برايس يرفع أسعار شيري أريزو 5 في مصر

أصبحت اسعار السيارات فى السوق المحلى المصرى ، فى زيادة مستمرة هذه الأيام بسبب ظاهرة الاوفر برايس ، وأعلن العديد من التجار والوكلاء خلال الأشهر الأولى من العام الحالى عن زيادات لعدد من طرازاتها .

ويقصد بالأوفر برايس هو اضافة مبلغ مالى يتم إقراره على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة مقابل التسليم الفوري وعدم الدخول لقوائم الحجوزات والانتظار .

وبالفعل أعلن مؤخرا عدد من موزعي وتجار السيارات، عن زيادات على طرازات السيارة شيري أريزو 5 بشكل غير رسمي بقيمة تتراوح بين بقيمة تتراوح بين 4 و6 آلاف جنيه .

وتاتى السيارة شيرى أريزو 5 فى السوق المحلى المصرى ضمن فئة السيارات السيدان العائلية ، وتستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 114 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 141 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى مدة تستغرق 11.5 ثانية ، ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ويحتوى الشكل الخارجى للسيارة شيرى أريزو 5 على جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة .

بالإضافة إلى العديد من وسائل الامان التى تضمها شيرى أريزو 5 ، من بينها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD .

وتأتي أسعار السيارة شيرى اريزو 5 الرسمية بدون اى زيادات فى مصر كالتالى :

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2021 بسعر 174,900 جنيه

- AT/ BASELINE 2021 بسعر 192,000 جنيه

- AT / BASELINE LEATHER 2021 بسعر 193,900 جنيه

- اتوماتيك / هاى لاين 2021 بسعر 207,900 جنيه