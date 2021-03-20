شاهد.. أيمن أشرف بصحبة شريف عبد الفضيل

نشر أيمن أشرف، لاعب النادي الأهلي، صورة تجمعه بنجم منتخب مصر والاهلي السابق شريف عبد الفضيل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "انستجرام".



يظهر في الصورة أيمن أشرف بجانب شريف عبد الفضيل، في أحد الأماكن العامة ويرتدي كل منهما طقم باللون الأسود، نالت إعجاب متابعيه.



ويواجه الأهلي فى الجولة الخامسة، المريخ السوداني، فى مباراة العودة، بالسودان، قبل أن يختتم مبارياته، باللعب ضد سيمبا التنزاني في القاهرة.



ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط في المجموعة الأولى، خلف سيمبا المتصدر بـ10 نقاط، بينما يتواجد فيتا كلوب في المركز الثالث بـ4 نقاط، ثم المريخ بنقطة واحدة في المركز الرابع.





