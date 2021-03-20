ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. صورة نادرة تجمع نصر محروس مع الكينج منير

السبت 20/مارس/2021 - 05:08 م
منير ونصر محروس
منير ونصر محروس
Advertisements
محمد بدران
شارك المنتج نصر محروس متابعيه صورة نادرة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهر نصر محروس في الصورة بصحبة الكينج محمد منير وعلق قائلا "الحق يقال" وانهالت عليه تعليقات الجمهور

قال المنتج نصر محروس، إن الكينج محمد منير حالة لا يمكن تكرارها، موضحًا أن منير يغني بطريق لا يوجد لها مثيل.

وأضاف خلال فيديو له مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه يتمنى المزيد من النجاح لـ الكينج.

وتابع: خد بالك من نفسك يا كينج ومن صحتك عشان خاطرنا كلنا انت عارف قد ايه مكانتك كبيرة عندنا و بنحبك".

وقال المطرب الكبير محمد منير، إن له ذكريات وقصصًا مميزة للغاية في شارع محمد على، موضحًا: "كنا بنروح نقبض من هناك". 

وأضاف منير خلال حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي": "أن الكثير من الفنانين كانوا يتقابلون فى هذا الشارع، وأن الفنانة الكبيرة شريفة فاضل كانت داعمة له فى أي عمل يؤديه".

ولفت إلى أن أول أجر له كان 20 جنيهًا، ومن يد نبيل مهدي، فى كازينو شريفة فاضل، مشيرا  إلى أن شريفة فاضل كانت تسكن فى أفضل العمائر بالقاهرة.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

يارب يخليهولنا.. كلمات مؤثرة من أحمد عدوية عن الكينج .. فيديو

تعرف على أول أجر لـ الكينج محمد منير .. فيديو

إسعاد يونس ترقص على أغنية الشمندورة لـ محمد منير .. فيديو

محمد منير يشرح لـ صاحبة السعادة معنى شمندورة.. فيديو

كاملة بالنوبي .. محمد منير يغني الشمندورة .. فيديو

محمد منير : والد شريف عامر له فضل كبير في مشواري .. فيديو

ترشيحاتنا

في آخر لقاء قبل وفاتها.. سوسن ربيع باكية: كل نجوم مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة" رحلوا

سعرها 16.7 مليون يورو .. قصة أغلى سيارة في التاريخ .. مواصفات تفصيلية

مبادرة التمويل العقاري.. 6 مستندات يجب توافرها للحصول على قرض الشراء

محمد رمضان يظهر مع سيارة باهظة.. شاهد

قرار عاجل من وزارة الأوقاف السعودية بشأن المساجد

الأم ضربتها والأب تركها 16 عاما.. علاقة نرمين الفقي مع والديها

Advertisements

6 قرارات جديدة من المجلس الأعلى للجامعات اليوم..تفاصيل

بعدما كشفت الواقعة.. من هو زوج إلهام شاهين المضبوط في غرفة سهير رمزي؟

قرار عاجل من وزارة الأوقاف السعودية بشأن المساجد

موعد سعر البنزين الجديد في مصر .. التدخل السابع خلال أيام وهذه كل التوقعات

مبادرة التمويل العقاري.. 6 مستندات يجب توافرها للحصول على قرض الشراء

كاف يفرض عقوبات صارمة على سيمبا التنزاني بعد تلاعب نتائج كورونا للاعبي المريخ

التحقيقات مع سفاحة الطالبية.. ارتبطت بزوج صديقتها منذ 5 سنوات وقتلت زوجها العام الماضي

أخبار الفن.. زوج إلهام شاهين في غرفة سهير رمزي.. وهذه علاقة نيرمين الفقي بوالديها

تشديدات من الأعلى للجامعات قبل بدء الفصل الدراسي الثاني .. تفاصيل

بشرة خير للأهلي.. المريخ يقدم مستندات للكاف بشأن شكوى تلاعب سيمبا التنزاني

حادث أليم.. وفاة طفل صغير بسبب كلبين للجيران.. صور

يطالبها بتعويض 5 ملايين جنيه.. تأجيل دعوى نزار الفارس ضد رانيا يوسف لـ 22 مارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. 3 فوائد غير متوقعة لزيت جوز هند على الأسنان

سعرها 16.7 مليون يورو .. قصة أغلى سيارة في التاريخ .. مواصفات تفصيلية

سر يوم 20 مارس .. القصة وراء اليوم العالمي للسعادة