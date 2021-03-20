شاهد.. صورة نادرة تجمع نصر محروس مع الكينج منير

شارك المنتج نصر محروس متابعيه صورة نادرة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"





وظهر نصر محروس في الصورة بصحبة الكينج محمد منير وعلق قائلا "الحق يقال" وانهالت عليه تعليقات الجمهور





قال المنتج نصر محروس، إن الكينج محمد منير حالة لا يمكن تكرارها، موضحًا أن منير يغني بطريق لا يوجد لها مثيل.





وأضاف خلال فيديو له مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه يتمنى المزيد من النجاح لـ الكينج.





وتابع: خد بالك من نفسك يا كينج ومن صحتك عشان خاطرنا كلنا انت عارف قد ايه مكانتك كبيرة عندنا و بنحبك".





وقال المطرب الكبير محمد منير، إن له ذكريات وقصصًا مميزة للغاية في شارع محمد على، موضحًا: "كنا بنروح نقبض من هناك".





وأضاف منير خلال حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي": "أن الكثير من الفنانين كانوا يتقابلون فى هذا الشارع، وأن الفنانة الكبيرة شريفة فاضل كانت داعمة له فى أي عمل يؤديه".





ولفت إلى أن أول أجر له كان 20 جنيهًا، ومن يد نبيل مهدي، فى كازينو شريفة فاضل، مشيرا إلى أن شريفة فاضل كانت تسكن فى أفضل العمائر بالقاهرة.







