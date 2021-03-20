عملية جديدة قريباً.. تطورات الحالة الصحية لـ حورية فرغلي

كشفت مصادر مقربة من الفنانة حورية فرغلى، عن تطورات حالتها الصحية وذلك بعد إجرائها العملية الثانية منذ أيام قليلة فى أمريكا وتحديدًا ولاية شيكاغو.

وقالت المصادر فى تصريحات خاصة، إن حورية فرغلى ستجرى عملية جراحية ثالثة نهاية الأسبوع الحالى والتى تشهد تأهيلاً لوضع العظام فى المكان الذى شهد التعديل المباشر والخاص بالأنف.





وكانت تداول بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة حورية فرغلي بعد إجراء عملية جراحية.





وظهرت حورية فرغلي بشكل مختلف تمامًا وأنف طبيعية بعد إجرائها للعملية الثانية .





يذكر أن كشفت الفنانة حورية فرغلى، عن تفاصيل العملية التى أجرتها بالولايات المتحدة منذ عدة أيام .





وقالت حورية فرغلى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc، إن العملية كانت مؤلمة بشكل كبير ولكن الأن هى بصحة جيدة والدكتور المصرى الخاص بها يتابع حالتها مع الدكتور الاجنبى .





وتابعت حورية فرغلى ، أنها ستجرى عملية اخرى غدا مؤكدة انها انزعجت من شائعات وفاتها .





وأكدت ، إنها فقدت الثقة في نفسها خلال الفترة الماضية، معقبة: "أنا فضلت 4 سنين متدمرة".





وأضافت "فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الـ 4 سنين اللي فاتوا واقعين حياتي.. أنا مش فاكراهم نهائيا، وبفتكر الفترة اللي كنت ناجحة فيها وأنا بصور فيلم القشاش وعبده موتة".





وأوضحت: "كنت عايشة ميتة محدش بيسأل عليا، وحسيت أني غير مرغوب بوجودي في الحياة.. وفقدت الثقة في نفسي كبنت، مكنتش ببص في المرايا".





وتابعت: "عايزه أخلص العمليات وآجي بسرعة مصر"، مشيره: "علمت من شائعة تقوف الأكسجين عني أثناء مشاهدة فيديو علي اليوتيوب"، مشيرة: "لقيت أخبار منتشرة أني مت، والناس كلمت ماما تعزيها، وأنا كلمت الفنانة رانيا محمود ياسين علشان تنفي شائعة وفاتي.